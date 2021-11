Twitters „Super Follow“-Abo startet weltweit

Im September hat Twitter seinen Abo-Dienst „Super Follows“ zunächst in den USA und Kanada eingeführt. Wie der Twitter-Support nun mitgeteilt hat, steht die Option fortan für alle Twitter-Nutzer weltweit zur Verfügung.

It’s Super Following time –– everyone globally on iOS now has the option to Super Follow select creators. — Twitter Support (@TwitterSupport) October 28, 2021

„Super Follows“ steht für kostenpflichtige Angebote von ausgewählten Twitter-Nutzern. Als Beispiele hatte Twitter bei der Einführung des Angebots mit MakeupforWOC, @Myeshachou, @KingJosiah54und @tarotbybronxangesagte Accounts als Beispiel angeführt, die gegen Gebühr gegen Gebühr beispielsweise Hautpflege-Ratschläge, Sportanalysen, astrologische Beratung oder lustige Geschichten anbieten.

Je nach Abonnenten-Stufe bekommt man dann über die Standard-Tweets solcher Anbieter hinaus kostenpflichtige Inhalte angezeigt. Als Standard-Preisstufen stellt Twitter zum Start monatliche Abo-Preise in Höhe von 2,99 Dollar, 4,99 Dollar oder 9,99 Dollar zur Wahl.

Die Abrechnung dieser Gebühren läuft über Apples In-App-Abosystem. In der Folge fallen aktuell 30 Prozent dieser Gebühren als Provision an Apple. Twitter selbst hat seine Anteil auf ein Minimum von drei Prozent reduziert, allerdings nur solange, bis der Anbieter die Schwelle von 50.000 Dollar Gesamtverdienst überschreitet. Von da an fallen statt der zuvor drei Prozent stattliche 20 Prozent Provision für den Kurznachrichtendienst an.