Habt ihr die Canvify-Applikation gestartet, müsst ihr diese nur noch mit den entsprechenden Maßen füttern und anschließend ein Bild aus eurem Foto-Archiv auswählen, das an der Wand im Wohnzimmer, über der Badewanne, oder auch in der Küche angezeigt werden soll. Canvify platziert dieses nach einem Tap auf die entsprechende Region im Live-Kamera-Bild umgehen in eurem Raum und behält den Platz auch bei, wenn ihr euch anschließend durch diesen bewegen solltet.

Einziger Haken: Die Applikation von Mike Maliszewski versteht sich ausschließlich auf Maßangaben in Inch und verlangt euch so entweder ein wenig Kopfrechen-Arbeit bzw. die Konsultation entsprechender Umrechnungstabellen ab.

Canvify-App: So würden eure Fotos an der Wand aussehen

