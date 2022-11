Twitter: Generalamnestie hebt bisherige Account-Sperren auf

2,3 Millionen davon haben Musks Frage, ob alle Konten, die nicht gegen Gesetze verstoßen und keine ungeheuren Mengen von Spam-Postings abgesetzt haben, wieder freigegeben werden sollen, offenbar mit Ja beantwortet. Umsetzen will Musk die Generalamnestie bereits in der kommenden Woche.

Wie der Milliardär und Tesla-Gründer jetzt bekanntgegeben hat, soll in der kommenden Woche eine sogenannte Generalamnestie greifen und all jene Accounts wieder freischalten, die in den vergangenen Jahren wegen Verstößen gegen Twitters Nutzungsrichtlinien gesperrt worden waren.

Insert

You are going to send email to