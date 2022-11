Nach Twitter-Chaos: Apple wendet sich ab

Um die Person Phil Schiller selbst ist es in den zurückliegenden Monaten zwar deutlich ruhiger geworden, ganz abgegeben hat der langjährige Top-Manager seine Verantwortungsbereiche allerdings noch nicht. Während das Produkt-Marketing inzwischen von Greg „Joz“ Joswiak verwaltet wird, zeichnet Schiller immer noch für den App Store verantwortlich – und genau in Apples Software-Kaufhaus könnten Twitter und Apple langfristig auch aneinander rasseln.

So hat Apples langjähriger Top-Manager und Marketing Chef Phil Schiller sein über Jahre hinweg aktives Twitter-Konto über das Wochenende hin deaktiviert und scheint damit ein deutliches Zeichen der Verständnislosigkeit zu senden – war der mit mehr als einer Viertelmillion Followern versehene Account @pschiller doch ein wichtiges Marketing-Vehikel und ein nicht zu unterschätzender Multiplikator in Apples Social-Media-Portfolio.

