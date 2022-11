Brasilien: Behörden beschlagnahmen iPhones ohne Netzteil

In Brasilien wurde der Konzern Anfang September dazu verdonnert nur noch iPhone-Modelle mit inkludierten Netzteilen auszuliefern. Das Justizministerium des Landes verhängte sogar eine Geldstrafe in Höhe von 2,4 Millionen Euro gegen den Konzern und folgte Apples Umwelt-Argumentation nicht: Beweise, dass der Verkauf eines iPhones ohne Netzteil dem Schutz der Umwelt diene, seien nicht zu erkennen.

Beide Punkte sind valide und könnten so eigentlich stehengelassen werden. Die wenigsten Anwender benötigten die kleinen Netzteile, Apples Lieferverzicht reduzierte den Müllberg aus Elektroschrott. Allerdings hatte die Aktion einen Haken, oder besser, ein Geschmäckle: Stecker- und Kopfhörer-Verzicht wirkten sich nicht auf den Preis der Geräte aus. So wurden Geräte, die vor der Reduzierung des Lieferumfangs und danach verkauft wurden, zum selben Preis angeboten.

