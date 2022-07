Twitter Blue: Premium-Abo mit einer satten Preiserhöhung

Twitter hat bislang nichts über die Zukunftspläne von Twitter Blue verlauten lassen. Man darf sich jedoch sicher sein, dass der Dienst keineswegs ausschließlich für jene Regionen konzipiert wurde, in denen er aktuell verfügbar ist. Das Premium-Abonnement des Kurznachrichtendienstes dürfte eher früher als später auch in Europa Einzug halten.

Abonnenten von Twitter Blue erhalten im Gegenzug eine Reihe von Sonderfunktionen rund um die Nutzung von Twitter als Konsument und vor allem auch als Beitragender. Allem voran ist hier wohl die Möglichkeit zu nennen, Beiträge zu bearbeiten oder während einer von Nutzer definierten Bedenkzeit wieder zurückzuziehen. Darüber hinaus bewirbt Twitter den Dienst mit zusätzlichen Funktionen im Bereich der Lesezeichenverwaltung, einer verbesserten Leseansicht und zusätzliche Designs und Symbole. Auch in der per E-Mail an Abonnenten verschickten Mitteilung über die Preiserhöhung wirbt Twitter damit, das Leseerlebnis für Premium-Nutzer weiter zu verbessern. Der monatliche Beitrag mache es möglich, dass man die vorhandenen Möglichkeiten verbessere und weitere, von Nutzern gewünschte Funktionen bereitstelle.

Gut ein Jahr, nachdem Twitter in ersten Ländern sein Abo-Angebot Twitter Blue eingeführt hat, ist der Kurznachrichtendienst mit einer nennenswerten Preiserhöhung zur Stelle. Anstelle von in den USA bislang 2,99 Dollar soll der Spaß fortan 4,99 Dollar im Monat kosten.

