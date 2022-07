Bundesliga-Supercup: Augmented Reality und Dolby Atmos

Sky wirbt derweil damit, dass Kunden mit einem Bundesliga-Abo mit der Partie am morgigen Abend zugleich die erste Live-Sport-Übertragung im deutschen Fernsehen in Dolby Atmos erleben können. Auf diese Weise lasse sich ein „lebensechtes Klangerlebnis wie im Stadion“ realisieren. Vorausgesetzt natürlich, man verfügt über einen Sky Q Receiver sowie ein Dolby Atmos fähiges Endgerät.

Die Teilnehmerzahl ist allerdings auf maximal 1.000 begrenzt und zudem haben nur Zuschauer, die ihren Platz in ausgewählten Blöcken auf der Haupttribüne haben, Zugriff auf die Anwendung. 5G-Empfang vorausgesetzt, können die teilnehmenden Fans eine Augmented-Reality-Ansicht aktivieren, in der sie das von der Kamera aufgenommene Live-Bild um ausgewählte, und vom Nutzer konfigurierbare Zusatzstatistiken wie etwa eine Anzeige der aktuellen Laufgeschwindigkeit der Spieler erweitern können.

Vodafone will bei der Begegnung zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig am morgigen Abend eine neue Technologie testen, mit deren Hilfe Live-Informationen und Statistiken zum Spielgeschehen in Echtzeit auf dem Smartphone eingeblendet werden. Die zugehörige App wurde mit dem Fußballverband DFL zusammen konzipiert und findet erstmals bei einem Pflichtspiel Verwendung.

