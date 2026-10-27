tvOS 27.2: Alle Apple TV im Haus per iPhone aktualisieren

Apple hat gestern tvOS 27.2 veröffentlicht. Die neue Systemversion bringt unter anderem zusätzliche Heimkinofunktionen und Verbesserungen bei der Suche nach verlorenen Fernbedienungen. Wer mehrere Apple-TV-Geräte im Haushalt verwendet, muss diese für die Aktualisierung allerdings nicht einzeln über den Fernseher bedienen.

Das Update lässt sich direkt in der Home-App intialisieren

Stattdessen lassen sich die verfügbaren Softwareupdates auch über die Home-App auf dem iPhone verwalten. Gerade wenn mehrere Streamingboxen auf unterschiedliche Zimmer verteilt sind, spart dies den Wechsel zwischen Fernsehern und Fernbedienungen.

Updates zentral über die Home-App installieren

Für die Aktualisierung öffnet man auf dem iPhone die Home-App und wechselt in die Einstellungen des jeweiligen Zuhauses. Dort findet sich im Bereich für Softwareupdates die Möglichkeit, verfügbare Aktualisierungen für die eingebundenen Geräte aufzurufen.

Apple TV-Update: Auch von unterwegs möglich

Sind mehrere Apple TV vorhanden, lassen sich deren Updates von dieser zentralen Stelle aus anstoßen. Die eigentliche Installation erfolgt auf den jeweiligen Streamingboxen. Ein Wechsel in deren Systemeinstellungen ist dafür nicht erforderlich.

Alternativ funktioniert die Aktualisierung weiterhin direkt auf dem Apple TV. Unter „Einstellungen > System > Softwareupdates“ kann die neue Version manuell geladen werden. Wer automatische Updates aktiviert hat, erhält die neue Software in den n ächsten Tagen ohnehin ohne eigenes Zutun.

Neue Fernbedienungssuche und Surround-Sound

Mit tvOS 27.2 erweitert Apple außerdem die Möglichkeiten zur Ortung der Siri Remote. Fernbedienungen der zweiten und dritten Generation können nach der Aktualisierung in der „Wo ist?“-App erscheinen. Bislang war ihre Suche über die Fernbedienungsfunktion im Kontrollzentrum des iPhones möglich.

Auch ältere Fernbedienungen jetzt in der „Wo ist?“-App

Voraussetzung sind iOS 27.2 und tvOS 27.2. Unter Umständen muss zudem zunächst eine neue Firmware auf der Fernbedienung installiert werden. Anders als bei der überarbeiteten Siri Remote des kommenden Apple TV 4K unterstützen die älteren Modelle weder die präzise Suche noch das Abspielen eines Signaltons.

Eine weitere Neuerung betrifft die Audiowiedergabe. tvOS 27.2 schafft die Voraussetzungen dafür, vier kompatible HomePods als Surround-System einzusetzen. Unterstützt werden vier HomePods der zweiten Generation, vier HomePod mini 2 oder eine Kombination aus jeweils zwei Lautsprechern beider Modellreihen.

Am Apple TV möglich: Surround-Sound mit vier HomePod mini

Die Funktion gehört zu den bereits bei der Vorstellung des neuen Apple TV 4K angekündigten Heimkino-Erweiterungen. Die neue Streamingbox kommt am 13. November in den Handel. Der HomePod mini 2 ist bereits ab dem 30. Oktober erhältlich. Für die Surround-Wiedergabe werden das neue Apple TV 4K und die entsprechenden Lautsprecher benötigt.