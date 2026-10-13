Ältere Geräte bleiben außen vor
Neue Siri Remote: Genaue Suche erst ab iPhone 17
Nachdem Apple den Preis seiner Streamingbox Apple TV 4K och einmal kräftig angehoben hat, fragen sich manche Besitzer eines Vorgängermodells, ob man nicht doch noch ein wenig länger mit einem älteren Modell auskommt. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Apple die neue Version der Fernbedienung Siri Remote auch als Einzelkauf anbietet. Die erweiterte „Wo ist?“-Suche lässt sich somit bereits für 69 Euro nachrüsten. Für das neue Apple-TV-Modell muss man dagegen 349 Euro hinlegen.
Allerdings funktioniert die erweiterte „Wo ist?“-Suche nur in Verbindung mit relativ neuen iPhone-Modellen. Laut Apple wird dafür zwingend ein iPhone Duo, ein iPhone Air oder ein iPhone 17 oder neuer vorausgesetzt.
Apple schränkt iPhone-Kompatibilität ein
Das iPhone 17e fällt aufgrund mangelnder Unterstützung von Ultrabreitband nachvollziehbar unter den Tisch. Überraschend ist dagegen, dass die genaue Suche mit der Siri Remote auch auf dem iPhone 15 und dem iPhone 16 nicht funktioniert. Bei der aktuellen Version von Apples AirTags lässt sich die mit dieser zweiten Generation des Trackers nochmals verbesserte genaue Suche nämlich auch schon mit diesen iPhone-Modellen verwenden.
Vermutlich hat Apple irgendeine technische Erklärung für diesen Umstand parat. Aus Kundensicht ist diese Einschränkung zunächst jedoch nur schwer nachvollziehbar.
Auch mit älteren Apple-TV-Modellen kompatibel
Generell ist die mittlerweile vierte Generation der Apple-TV-Fernbedienung auch mit älteren Modellen von Apple kompatibel. Neben den mittlerweile vier Generationen von Apple TV 4K lässt sich damit sogar noch das 2015 erschienene Apple TV HD bedienen.
Die neue Siri Remote kann wie die neuste Generation von Apple TV 4K bereits im Apple-Onlineshop vorbestellt werden. Die Auslieferung der beiden neuen Geräte beginnt jedoch erst am Freitag, dem 13. November. Der ebenfalls neu vorgestellte HomePod Mini 2 ist dagegen bereits ab 30. Oktober erhältlich.
Touch ID wäre mal was gewesen;
Einfach schneller Benutzerwechsel.
Standardbenutzer, Kinderkonto.
Zudem wären persönliche Inhalt, wie Fotos, sinnvoll abgetrennt und mit gesperrten Inhalten geschützt.
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Des Weiteren hätte sie auch Qi hinzufügen können, so dass man es einfach alle paar Monate mal auf die Ladestation legt. Wir sind im Alltag ein kabelloser Haushalt. Muss man jedes Mal ein Netzteil und ein Kabel raus kramen.
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Ich komme mit der Fernbedienung gut klar, aber für andere wäre ein paar LEDs unter den Taste auch nicht verkehrt.
Noch eine gesetzliche Regelung wünscht man sich ja eigentlich nicht, aber:
Bitte verbietet ungerechtfertigte Beschneidungen von solchen Funktionen, die technisch möglich sind.
Ein netter Nebeneffekt könnte sein, dass z.B. Apple einen Anreiz hätte, nicht zunehmend alten Wein in neuen Schläuchen zu verkaufen und den „Fortschritt“ durch künstliche Beschränkungen bei zu 95% identischen „Altgeräten“ zu erzeugen.
+1.
Grad bei der Funktion ist es halt besonders krass weil die Hardware dafür haben die alten Geräte ja auch.
+ 1
Habe noch den ATV 4K der ersten Generation und wüsste nicht, wozu ich einen neuen brauchen sollte.
Wird bestimmt sehr bald wie von Zauberhand langsamer
Laggen die Apps nicht beim Öffnen?
70€ für ne Fernbedienung :D
Das „neue“ Apple TV ist echt ein Witz. Eigentlich hat das HD Modell die selben Funktionen. Lachhaft. Insgesamt ein schwarzer Apple-Tag heute für die EU…