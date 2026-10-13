iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 44 961 Artikel

Ältere Geräte bleiben außen vor

Neue Siri Remote: Genaue Suche erst ab iPhone 17
Artikel auf Mastodon teilen.
10 Kommentare 10

Nachdem Apple den Preis seiner Streamingbox Apple TV 4K och einmal kräftig angehoben hat, fragen sich manche Besitzer eines Vorgängermodells, ob man nicht doch noch ein wenig länger mit einem älteren Modell auskommt. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Apple die neue Version der Fernbedienung Siri Remote auch als Einzelkauf anbietet. Die erweiterte „Wo ist?“-Suche lässt sich somit bereits für 69 Euro nachrüsten. Für das neue Apple-TV-Modell muss man dagegen 349 Euro hinlegen.

Allerdings funktioniert die erweiterte „Wo ist?“-Suche nur in Verbindung mit relativ neuen iPhone-Modellen. Laut Apple wird dafür zwingend ein iPhone Duo, ein iPhone Air oder ein iPhone 17 oder neuer vorausgesetzt.

Siri Remote Genaue Suche

Apple schränkt iPhone-Kompatibilität ein

Das iPhone 17e fällt aufgrund mangelnder Unterstützung von Ultrabreitband nachvollziehbar unter den Tisch. Überraschend ist dagegen, dass die genaue Suche mit der Siri Remote auch auf dem iPhone 15 und dem iPhone 16 nicht funktioniert. Bei der aktuellen Version von Apples AirTags lässt sich die mit dieser zweiten Generation des Trackers nochmals verbesserte genaue Suche nämlich auch schon mit diesen iPhone-Modellen verwenden.

Vermutlich hat Apple irgendeine technische Erklärung für diesen Umstand parat. Aus Kundensicht ist diese Einschränkung zunächst jedoch nur schwer nachvollziehbar.

Auch mit älteren Apple-TV-Modellen kompatibel

Generell ist die mittlerweile vierte Generation der Apple-TV-Fernbedienung auch mit älteren Modellen von Apple kompatibel. Neben den mittlerweile vier Generationen von Apple TV 4K lässt sich damit sogar noch das 2015 erschienene Apple TV HD bedienen.

Die neue Siri Remote kann wie die neuste Generation von Apple TV 4K bereits im Apple-Onlineshop vorbestellt werden. Die Auslieferung der beiden neuen Geräte beginnt jedoch erst am Freitag, dem 13. November. Der ebenfalls neu vorgestellte HomePod Mini 2 ist dagegen bereits ab 30. Oktober erhältlich.
13. Okt. 2026 um 18:45 Uhr von chris Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 44.961 weitere hätten wir noch.
    10 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Touch ID wäre mal was gewesen;
    Einfach schneller Benutzerwechsel.
    Standardbenutzer, Kinderkonto.
    Zudem wären persönliche Inhalt, wie Fotos, sinnvoll abgetrennt und mit gesperrten Inhalten geschützt.

    Des Weiteren hätte sie auch Qi hinzufügen können, so dass man es einfach alle paar Monate mal auf die Ladestation legt. Wir sind im Alltag ein kabelloser Haushalt. Muss man jedes Mal ein Netzteil und ein Kabel raus kramen.

    Ich komme mit der Fernbedienung gut klar, aber für andere wäre ein paar LEDs unter den Taste auch nicht verkehrt.

    Antworten

  • Noch eine gesetzliche Regelung wünscht man sich ja eigentlich nicht, aber:
    Bitte verbietet ungerechtfertigte Beschneidungen von solchen Funktionen, die technisch möglich sind.
    Ein netter Nebeneffekt könnte sein, dass z.B. Apple einen Anreiz hätte, nicht zunehmend alten Wein in neuen Schläuchen zu verkaufen und den „Fortschritt“ durch künstliche Beschränkungen bei zu 95% identischen „Altgeräten“ zu erzeugen.

    Antworten

  • Habe noch den ATV 4K der ersten Generation und wüsste nicht, wozu ich einen neuen brauchen sollte.

    Antworten
  • Antworten

  • Das „neue“ Apple TV ist echt ein Witz. Eigentlich hat das HD Modell die selben Funktionen. Lachhaft. Insgesamt ein schwarzer Apple-Tag heute für die EU…

    Antworten

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 44961 Artikel in den vergangenen 6982 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven