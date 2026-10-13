Nachdem Apple den Preis seiner Streamingbox Apple TV 4K och einmal kräftig angehoben hat, fragen sich manche Besitzer eines Vorgängermodells, ob man nicht doch noch ein wenig länger mit einem älteren Modell auskommt. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Apple die neue Version der Fernbedienung Siri Remote auch als Einzelkauf anbietet. Die erweiterte „Wo ist?“-Suche lässt sich somit bereits für 69 Euro nachrüsten. Für das neue Apple-TV-Modell muss man dagegen 349 Euro hinlegen.

Allerdings funktioniert die erweiterte „Wo ist?“-Suche nur in Verbindung mit relativ neuen iPhone-Modellen. Laut Apple wird dafür zwingend ein iPhone Duo, ein iPhone Air oder ein iPhone 17 oder neuer vorausgesetzt.

Apple schränkt iPhone-Kompatibilität ein

Das iPhone 17e fällt aufgrund mangelnder Unterstützung von Ultrabreitband nachvollziehbar unter den Tisch. Überraschend ist dagegen, dass die genaue Suche mit der Siri Remote auch auf dem iPhone 15 und dem iPhone 16 nicht funktioniert. Bei der aktuellen Version von Apples AirTags lässt sich die mit dieser zweiten Generation des Trackers nochmals verbesserte genaue Suche nämlich auch schon mit diesen iPhone-Modellen verwenden.

Vermutlich hat Apple irgendeine technische Erklärung für diesen Umstand parat. Aus Kundensicht ist diese Einschränkung zunächst jedoch nur schwer nachvollziehbar.

Auch mit älteren Apple-TV-Modellen kompatibel

Generell ist die mittlerweile vierte Generation der Apple-TV-Fernbedienung auch mit älteren Modellen von Apple kompatibel. Neben den mittlerweile vier Generationen von Apple TV 4K lässt sich damit sogar noch das 2015 erschienene Apple TV HD bedienen.

Die neue Siri Remote kann wie die neuste Generation von Apple TV 4K bereits im Apple-Onlineshop vorbestellt werden. Die Auslieferung der beiden neuen Geräte beginnt jedoch erst am Freitag, dem 13. November. Der ebenfalls neu vorgestellte HomePod Mini 2 ist dagegen bereits ab 30. Oktober erhältlich.