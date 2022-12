Tubecasts: App verwandelt YouTube-Videos in Offline-Hörbücher

Acht Monate sind seit der letzten Aktualisierung der Tubecasts-App verstrichen, jetzt steht die sonderbare Applikation für YouTube-Hörer in der frisch veröffentlichten Ausgabe 1.3.4 zum Download bereit.

Der Funktionsumfang wurde allerdings nur unwesentlich verändert. Noch immer handelt es sich bei der kostenpflichtigen Anwendung für iPhone und iPad um erster Linie um eine Applikation, die YouTube-Videos in Hör-Inhalte transformiert und sich so vor allem an iPhone-Nutzer richtet, die Vorträge, Lesungen, Diskussionen, Interviews, Gesprächen und Monologen folgen, die von der zusätzlichen Videospur nicht unbedingt profitieren.

YouTube-Suche, Offline-Import, Wiedergabe

Tubecasts integriert eine YouTube-Suche, die es Anwender ermöglicht nach beliebigen Videos zu suchen und diese anschließend in die App zu importieren. Während des Import-Vorgangs wirft Tubecasts dann die Videoinhalte über Bord und behält ausschließlich die Tonspur.

Diese lässt sich dann direkt in der App (auch offline) abspielen, kann in ihrer Geschwindigkeit angepasst werden und mit einem Einschlaf-Timer so konfiguriert werden, dass die Wiedergabe automatisch nach einer vorgegebenen Zeit pausiert. Das schnelle Vorspringen ist ebenso möglich wie das schnelle Zurückspringen.

Dabei lassen sich die Audioinhalte auch im Systemhintergrund und bei deaktiviertem Display abspielen. Wer will kann sich sogar Wiedergabelisten erstellen bzw. direkt importieren, die dann in einem Rutsch durchgehört werden können.

Neu im jüngsten Update ist die Möglichkeit die Wiedergabegeschwindigkeit auf bis zu 300 Prozent zu regeln, sowie die kontinuierliche Wiedergabe einer Playliste.

Tubecasts kostet 3,49 Euro. Die App ist handwerklich akzeptabel umgesetzt, gewinnt aber keinen Schönheitspreis. Wer YouTube gerne hört, findet in Tubecasts jedoch einen fähigen Kompagnon.