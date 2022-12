Mobilfunk-Vorgaben: Nur 85 von 1500 neuen Masten stehen

Was die 500 Basisstationen für Deutschlands „weiße Flecken“ angeht, sieht der Zwischenstand eher mau aus. Gemeinsam kommen die drei Netzbetreiber gerade mal auf 85 neue Mobilfunkmasten. Von den 297 Masten die die Mobilfunkanbieter allein in Bayern neu errichten sollten, stehen nur 17 – 10 von der Telefónica, 5 von der Telekom und 2 von Vodafone. Im Saarland sollten bis Ende des Jahres 12 neue Stationen errichtet werden, hier steht aktuell noch keine.

Bis Ende des Jahres sollten die drei großen Netzbetreiber jeweils 1.000 neue 5G-Basisstationen und 500 reguläre Basisstationen neu in Betrieb nehmen, um mit diesen gegen die unterversorgten „weißen Flecken“ in der Bundesrepublik vorzugehen.

