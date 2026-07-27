"Strafen gegen Apple & Co. unzulässig"
Trump droht Europa mit neuen Strafzöllen
Donald Trump will erneut mit Strafzöllen auf die von der Europäischen Union getroffenen Maßnamen der hiesigen Digitalgesetze reagieren. Der US-Präsident hat über seinen Online-Dienst „Truth Social“ erneut scharfe Drohungen ausgesprochen und die gegen Unternehmen wie Apple, Google und Meta verhängten Geldbußen als Räuberei bezeichnet.
In den Augen Trumps sind die gegen die amerikanischen Digitalkonzerne verhängten Strafen ungerechtfertigt und diskriminierend. So habe die EU beispielsweise Apple ohne nachvollziehbaren Grund zur Zahlung von 15 Milliarden Dollar verdonnert.
Der US-Präsident spielt auf einen Beschluss aus dem Jahr 2024 an. Damals hatte der Europäische Gerichtshof festgestellt, dass Apple in Irland 13 Milliarden Euro Steuern nachzahlen muss. Laut Trump hatte sich der Apple-Chef Tim Cook in der Folge bei ihm über die EU beschwert, was dazu geführt hat, dass Trump damals schon damit gedroht hatte, ausländische Hersteller mit hohen Zöllen und Einfuhrgebühren zu belegen.
Streit um Milliardenforderungen
Ein ähnlicher Konflikt zeichnet sich nun erneut ab. Mit der Begründung, die USA seien nicht das „Sparschwein“ Europas, kündigte Trump eine Untersuchung nach Abschnitt 301 des US-Handelsrechts an. Man wolle das Vorgehen der EU gegenüber amerikanischen Unternehmen überprüfen. „Er werde die Maßnahmen der EU rückgängig machen und als Reaktion neue Zölle gegen die Europäische Union verhängen.
The European Union will pay a very big price for this illegal and highly unethical conduct, which I have consistently warned them about. The penalties will be entirely reversed and, we anticipate, a substantial TARIFF to be placed on them at the earliest possible moment.
Interessant wird nun, ob sich Europa von den Drohungen des US-Präsidenten beeindrucken lässt. Die zuletzt gegen US-Anbieter verhängten Geldstrafen basieren auf den europäischen Gesetzen für digitale Angebote. Bei der Auslegung der darin gefassten Vorgaben bleibt den Richtern nicht sonderlich viel Spielraum.
„Without explanation“ der Typ ist der Wahnsinn! xD
Idiocracy grüßt
Eigentlich muss man über folgendes nachdenken:
Warum hat nie ein demokratischer Präsident einfach so durchgezogen wie Trump?
Bei Themen wie:
– Mindestlohn
– Besteuerung von Reichen
und auch Grenzschutz, der vielen Amerikaner wichtig ist.
Weil auch die Demokratische Partei eine rechtsgerichtete konservative Partei ist. Nur halt etwas weniger als die Republikaner.
Die machen auch keine Politik für die Arbeiterklasse.
Das die Republikaner die Rechten und die Demokraten die Linken sind ist Blödsinn.
Es gibt linke Strömungen innerhalb der Partei, aber die gibt es auch in der CDU.
Donald langweilt mich….
Wir müssen uns immer mehr von den Amis abwenden. In jeder Hinsicht, ein unabhängigeres Europa werden.
Kann es immer noch nicht glauben, dass diese Clown-Show dort noch ertragen wird.
Heisst das also wir Europäer dürfen auch einfach Strafzölle auf die USA verhängen, wenn die Amis sich gegen unsere Firmen querstellen? Verstehe ich das richtig?
Von „Räuberei“ versteht der orangefarbene Pädophile im Weißen Haus ja immerhin etwas!
Eure Übersetzung ist grob fahrlässig. Er sagt nicht „ohne nachvollziehbaren Grund“ sonst „…for no reason AT ALL“. Das ist ein eklatanter Unterschied!
Dachte ich mir auch
Ich hoffe, die EU knickt nicht wieder ein.
Das hat sich für ihn bald erledigt.
Nur das der Nachfolger nicht unbedingt besser werden muss.
Naja schlimmer geht wohl auch fast nicht mehr. Die werden ja wohl nicht wieder den gleichen Fehler machen.
Es wird langsam langweilig mit den Orangen Mann. Den kann man nicht mehr ernst nehmen.
Die orangefarbene Wurst lenkt mal wieder ab. Der Iran Krieg hat den US Steuerzahler bisher 37 Mrd. $ gekostet. Und die Epstein Files und Mid-Terms sind auch weiterhin Thema. Aber dieser Vollhorst macht lieber Schlagzeilen mit sinnlosen Zöllen
Und weitere 67 Milliarden US Dollar (laut Pete Hegseth amtierender Kriegsminister) sind von Nöten um das einmal angefangene zu beenden (wenn sich dies überhaupt noch beenden lässt) Dann reden Trump davon er wolle einen neuen Krieg in Mali gegen den IS beginnen…
Aber aber aber er wollte binnen 3Tagen den Ukraine Krieg beenden …
24 Stunden hat er gesagt …
Mit den 3 Tagen – das war Putin
Kann der Clown nicht einfach endlich die Klappe halten. Die EU lässt sich jährlich Mrd. an Steuern entgehen, da wir es einfach nicht hinbekommen Steuerparadiese wie Irland abzuschaffen und wenn dann mal nen paar Mrd. doch verlangt werden, zieht der Troll wieder ne Show ab…ich kann das alles einfach nicht mehr….
Vielleicht bekommt er irgendwann einen Herzkasper, dann kann die Weltwirtschaft sich wieder erholen (Reha machen) ;-)
Bitte nicht irgendwann, sondern zeitnah.
Der Typ ist nur lächerlich. Aber leider knickt ie EU vor den Drohungen immer wieder ein. Der kleine Diktator versteht aber nur Unnachgiebigkeit – man sehe Brasilien oder Spanien.
Deswegen war die strafe für Google auch viel zu gering – es war ja klar das der Irre wieder poltert.
Auch bei Apple muss die EU hartbleiben. Unabhängig mit welchen Drohungen da um sich geschmissen wird. Die Politik in europa macht weder ein Techkonzern, noch der US Präsident !
Der EU Markt ist schlicht zu umsatzstark als das die Techkonzerne da ernsthaft Ärger machen würden. Und wenn der Endkunde auch endlich mal seine Macht nutzen würde (Hallo Apple Fans und Apples EU Beef), dann wäre der Aufstand ruckzuck beendet !
Die iPhones sind von allen Smartphones auf dem Markt tatsächlich jene, in denen die meiste Technik aus Europa steckt. NXP, Infineon, STMicroelectronics, Bosch Sensortec, ams Osram und noch einige weitere sind wichtige europäische Zulieferer für die iPhones. In keinem anderem Smartphone stecken so viele Komponenten aus Europa. (Ja, auch in einem Jolla Phone stecken weniger Hardwarekomponenten aus Europa.)
Entsprechend dürften sich Cook und Ternus nicht all zu begeistert über die Zollspinnereien des senilen Orangenmanns freuen. Denn diese würden auch Apple damit stärker treffen als andere Unternehmen. Andererseits gilt weiterhin TACO (Trump Always Chickens Out).
Der Typ ist schlicht ein kranker Narzisst, den zu verstehen, setzt vermutlich ein Psychologiestudium voraus. Narzisten zu ignorieren ist wohl das Beste, was man tun kann. Irgendwann wird dieser Spuk schon zu Ende sein.
Es wird Zeit für Digitalzölle
Wenn er es androht, wird es sowieso kommen. Die Einstufung als Gatekeeper von Apple verstehe ich bis heute nicht und vor allem, warum gerade Apple? Samsung und alle anderen tun doch das selbe. Eine Frechheit, das Apple AirDrop oder die Unterstützung für anderes Smartwatches öffnen musste. Eins ist klar, egal wer es ist Google, Apple oder Microsoft, die werden das eins zu eins an die EU-Bürger weitergeben. Wir bezahlen ja jetzt schon mehr. Die neue iPhone Generation soll Gerüchte mäßig 200-250 € teurer werden. Man kann über Herr Trump denken, was man will, er schützt aber wenigstens US amerikanischen Firmen oder versucht es zumindest. Was machen „deutsche“ Politiker? Schützen die VW? Haben die deutsche Elektronik Firmen geschützt? Wo sind Schneider, Grundig, Technics, Blaupunkt, Fujitsu Siemens, Siemens Mobile? Und viele andere! Gigaset insolvent, glaube sogar mehrfach.
Das Einzige was er schützt ist sein eigenes Vermögen!!
Wenn ich den ‚Schutz‘ den du forderst nur kriegen kann wenn ich so einen Möchtegern Autokraten, Rassist und Sexist als Politiker haben muss wie Trump, dann lieber anders.
Ja und….dann erheben wir auch Zölle gegen die USA. Trump versteht nur eine Sprache und das ist seine eigene! Bin mal gespannt was als nächstes kommt….TACO halt
Wenn wir genau so wenig von Wirtschaft verstehen wie Trump, dann machen wir das.
Die Zölle schaden in erster Linie den eigenen Bürgern, die diese ja schließlich bezahlen müssen.
Was man Trump aber zugute halten muss, er kümmert sich um die US Firmen oder sollte ich besser sagen um seine Aktienportfolios (21000 Transaktionen haben im letzen Jahr über seine Broker stattgefunden) und wenn ich sehe, welche Verbindungen er über seine Familie in die Wirtschaft unterhält und dabei Milliarden abschöpft (Wahnsinn!)
Das Einzige worum er sich kümmert ist sein eigenes Vermögen!!
Dieser demente Clown verhängt ja sogar Zölle wegen Waldbrandrauch aus Kanada und Durchfall aus Mexico!
„ohne nachvollziehbaren Grund“. Ja nee, schon klar, dass er kognitiv nicht in der Lage ist, das nachzuvollziehen…
Richtig so.
In der ZDF-Mediathek gibt es derzeit eine sehr gute Doku von Terra X über die aktuelle Politik mit Hintergründen usw.
Vieles bekommt man so nicht immer mit …. äußerst erschreckend.
Da ist sehr wenig Unterschied zu Diktaturen, die früher einst als „Böse“ galten und die Amis immer als die „Guten“.
Darin wird unter Anderem auch gesagt, wie der Dänische Geheimdienst inzwischen die USA einstufen – gleiche Ebene wie z.B. Russland.
Das wirklich große Problem ist, dass die US – Geheimdienste mit Sicherheit eine Kopie der SMS besitzen, die Frau Von der Leyen wiederholt und widerrechtlich gelöscht hat. Sowohl als frühere Verteidigungsministerin der BRD als auch in ihrer heutigen Funktion. Staatsanwälte ermitteln zwar zu diesen Straftaten als EU – Chefin, aber die werden sich wahrscheinlich keine besondere Mühe geben.
Trump hat diese Dame damit in der Hand und sie wird sicher eine teure Lösung des Zollproblems finden bzw. Eine andere Lösung für die Verstöße gegen die europäischen Digitalgesetze.
Meiner Meinung nach sollte EU solche Dinge einfach nicht zu sehr publik machen, sondern einfach umsetzen, denn Donald liest ja bekanntlich keine Berichte
Komplexe Sachverhalte sind nicht so seine Stärke….
+1
Vor allen Dingen bekommen seine Verehrer die Folgen seiner Selbstbedienungspolitik zu spüren – leider noch nicht genug. Ich wünsche jedem seiner Jünger das es ihm wirtschaftlich richtig dreckig geht !
Europa hat sich viel zu lange abhängig gemacht. Langfristig schadet es nicht nur der Weltwirtschaft sondern seiner eigenen……außer seinem Geldbeutel.