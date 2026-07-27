Photo RollOff bringt iPhone-Fotos schnell auf den Mac

Mit Photo RollOff hat der deutsche Entwickler Thomas Zinnbauer eine Mac-Anwendung veröffentlicht, mit deren Hilfe sich Fotos und Videos vom iPhone schnell auf den Mac übertragen lassen. Die App versteht sich als Alternative zu Apples Foto-Mediathek und der Anwendung „Digitale Bilder“.

Alternative zu Apples Bordmitteln

Photo RollOff speichert Fotos und Videos vom iPhone als reguläre Dateien direkt in einem frei wählbaren Ordner auf dem Mac oder einem angeschlossenen Laufwerk. Die App richtet sich an Nutzer, die ihre Bilder unabhängig von Apples Mediathek verwalten oder regelmäßig Speicherplatz auf ihrem iPhone freigeben möchten.

Die Übertragung erfolgt per USB-Kabel. Das mit dem Mac verbundene iPhone wird automatisch erkannt. Anschließend kann man auswählen, wo die Dateien auf der internen Festplatte, einem verbundenen oder einem Netzwerkspeicher abgelegt werden sollen.

Originaldateien statt Mediathek

Die Fotos und Videos werden dabei unverändert im Originalformat übernommen. Sämtliche Metadaten wie Aufnahmezeit, Kamerainformationen oder Standortdaten bleiben erhalten. Optional kann die App die Dateien auch nach Aufnahmedatum in Unterordner sortieren.

Photo RollOff merkt sich bereits übertragene Dateien, sodass bei einer erneuten Sicherung nur die zwischenzeitlich hinzukommenden Fotos und Videos übertragen werden müssen. Die App protokolliert zudem jeden Importvorgang und erstellt Statistiken zu Dateianzahl, Speicherbedarf und Aufnahmeorten. Screenshots werden dabei separat erfasst, sodass diese nicht zwischen den regulären Fotos auftauchen.

Optionale Löschfunktion

Wer mithilfe von Photo RollOff Speicherplatz auf dem iPhone freischaufeln möchte, kann eine integrierte Löschfunktion aktivieren. Laut Entwickler prüft die App vor jedem Löschvorgang, ob die ausgewählten Bilder auch tatsächlich auf dem Mac angekommen sind.

Photo RollOff ist als Einmalkauf zum Preis von 6,99 Euro im Mac App Store erhältlich. Bei einem schnellen Test hat die App in der aktuellen Version 1.1 zuverlässig alle auf dem iPhone vorhandenen Fotos auf eine mit dem Mac verbundene SSD kopiert.