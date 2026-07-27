Lokaler Backup der Originaldateien
Photo RollOff bringt iPhone-Fotos schnell auf den Mac
Mit Photo RollOff hat der deutsche Entwickler Thomas Zinnbauer eine Mac-Anwendung veröffentlicht, mit deren Hilfe sich Fotos und Videos vom iPhone schnell auf den Mac übertragen lassen. Die App versteht sich als Alternative zu Apples Foto-Mediathek und der Anwendung „Digitale Bilder“.
Alternative zu Apples Bordmitteln
Photo RollOff speichert Fotos und Videos vom iPhone als reguläre Dateien direkt in einem frei wählbaren Ordner auf dem Mac oder einem angeschlossenen Laufwerk. Die App richtet sich an Nutzer, die ihre Bilder unabhängig von Apples Mediathek verwalten oder regelmäßig Speicherplatz auf ihrem iPhone freigeben möchten.
Die Übertragung erfolgt per USB-Kabel. Das mit dem Mac verbundene iPhone wird automatisch erkannt. Anschließend kann man auswählen, wo die Dateien auf der internen Festplatte, einem verbundenen oder einem Netzwerkspeicher abgelegt werden sollen.
Originaldateien statt Mediathek
Die Fotos und Videos werden dabei unverändert im Originalformat übernommen. Sämtliche Metadaten wie Aufnahmezeit, Kamerainformationen oder Standortdaten bleiben erhalten. Optional kann die App die Dateien auch nach Aufnahmedatum in Unterordner sortieren.
Photo RollOff merkt sich bereits übertragene Dateien, sodass bei einer erneuten Sicherung nur die zwischenzeitlich hinzukommenden Fotos und Videos übertragen werden müssen. Die App protokolliert zudem jeden Importvorgang und erstellt Statistiken zu Dateianzahl, Speicherbedarf und Aufnahmeorten. Screenshots werden dabei separat erfasst, sodass diese nicht zwischen den regulären Fotos auftauchen.
Optionale Löschfunktion
Wer mithilfe von Photo RollOff Speicherplatz auf dem iPhone freischaufeln möchte, kann eine integrierte Löschfunktion aktivieren. Laut Entwickler prüft die App vor jedem Löschvorgang, ob die ausgewählten Bilder auch tatsächlich auf dem Mac angekommen sind.
Photo RollOff ist als Einmalkauf zum Preis von 6,99 Euro im Mac App Store erhältlich. Bei einem schnellen Test hat die App in der aktuellen Version 1.1 zuverlässig alle auf dem iPhone vorhandenen Fotos auf eine mit dem Mac verbundene SSD kopiert.
Entwickler: Thomas Zinnbauer
Laden
Photosync kann doch das gleiche und sogar deutlich deutlich mehr. Und ist kostenfrei. Oder übersehe ich was?
Oder Nextcloud
Nun ja – Kostenfrei ist was anderes: 7€ „Pro“ und 30€ „Premium“ im Einmalkauf …und ein Abo-Modell.
Kostenfrei sind nur Grundfunktionen.
Aber es werden alle Plattformen unterstützt. Das würde mich schon zum Kauf bewegen können ;)
Geniales Programm
Coole Sache. Ob die App viel mehr Nutzen hat im Vergleich zur Digitale Bilder App muss ich aber erst mal testen. Die Screenshots zu separieren ist aber bestimmt vorteilhaft.
Werden die Bearbeitungen eines Fotos auch mit übertragen oder nur das unbearbeitete Original?
Habt ihr eine Info dazu, wie es sich mit Fotos verhält, dessen Original in die Cloud ausgelagert wurde und nur eine Vorschau auf dem iPhone vorhanden ist? Sprich iPhone Speicher optimieren ist aktiv? Werden die Fotos beim kopieren auf den Mac irgendwie nachgeladen oder werden auch nur die Vorschauen übertragen?
Ich will das Programm nicht schlecht reden. Aber gibt es nicht unzählige Möglichkeiten, Fotos vom iPhone zu sichern?
1. ich nutze DS-Photo zu meiner DiskStation bzw. der darauf laufenden PhotoStation. Synology hat aber auch andere Programme und Dienste am Laufen.
2. über iCloud. Ich nutze nebenbei auch iCloud und den Photo-Sync. Einfach im Browser der Wahl in icloud.com anmelden, Fotos auswählen und herunterladen.
3. via Dateien-App auf ein Samba-Share kopieren. Dazu in der Dateien-App vorher die Verbindung zum Samba-Share einrichten, in der Fotos-App die Fotos auswählen, Teilen-Menü –> Dateien und dort dann die vorher erstellte Verbindung auswählen
4. Über Documents kann man auch Fotos transferieren
5. USB-Datenträger. Man kann auch einen USB-Datenträger direkt am iPhone anschließen, entweder direkt per USB-C oder bei Lightning mit einem Lightning-USB-Adapter. Dann wieder über Dateien-App o. ä. übertragen
6. gibt bestimmt auch Möglichkeiten mit anderen Cloud-Anbietern bzw. deren Apps, auf die lokale Foto-Mediathek zuzugreifen und von dort aus Fotos in die Cloud zu laden.
Kennt jemand so etwas für Windows? Es gibt hier nämlich jemanden, der partout nicht auf macOS umsteigen möchte. :-)
Wobei es auf jeden Fall alles als jpeg/mov-Dateien exportieren sollte und niemals als heic/heif-Dateien.
Warum nicht als heic? Das Format ist nativ und kleiner.
man kann in den Kamera-Einstellungen wählen, wie Fotos erstellt werden sollen, als heic oder jpg. Und beim Export über die Foto-App, wie ich es oben beschrieben hab, kann man dann auch noch das Ziel-Format wählen. Selbst wenn Fotos als heic vorliegen, werden sie trotzdem als jpg exportiert, wenn man das so anwählt.
jpg ist eigentlich ein universeller Standard, von daher kann ich iMactouch schon verstehen. Ich archiviere meine Digitalbilder auch in jpg. Und das Archiv reicht weit über 70 Jahre zurück, da mein Vater seine Dias und die Papierbilder von seinem Vater digitalisiert hat.
Weil es auf Windows ein Krampf ist mit heic-Dateien etwas zu machen.
Schau dir mal „Photosync“ an, das Tim weiter oben erwähnt hat. Die App arbeitet auch mit Windows und Linux zusammen.
+1
Klingt für mich alles prima, aber nach dem Kauf werden von meinen paar tausend Fotos auf dem iPhone nur 5 (offenbar beliebige ganz unterschiedlichen Datums) zur Auswahl angeboten. Dasselbe bei meinem iPad – auch da werden nur 5 Fotos zum Import angeboten. Die dann zwar korrekt importiert werden – aber die restlichen paar tausend bekomme ich gar nicht erst zur Auswahl angezeigt. Hat jemand dieselbe Erfahrung gemacht?
Geiles Ding, allerdings bei einer usb 2.0 Schnittstelle beim iPhone Air könnte es dauern :/
Ich weis ziemlich nischige Frage, aber vielleicht hatte jemand bereits dieses Problem und ne Lösung für…
Ich habe mit der App HashPhotos meine Fotos vertagt und suche nun eine Möglichkeit wie die tags als meta daten oder von mir aus auch im Dateinamen oder ähnlich mit übertragen werden auf mein Macbook.
Kennt da ggf. jemand ne Lösung für?