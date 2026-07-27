Für Steckdosen, Licht und Jalousien
Wago setzt auf Unterputzmodule mit Matter-Unterstützung
Der vor allem durch seine Verbindungsklemmen bekannte Hersteller Wago hat jetzt acht Funkmodule im Programm, die sich per App konfigurieren und steuern sowie über Matter in Smarthome-Systeme einbinden lassen. Die neue Produktlinie wurde bereits im Frühjahr angekündigt und ist inzwischen unter anderem über Amazon erhältlich.
Die neue Produktreihe umfasst Funkmodule zur Steuerung von Steckdosen, Beleuchtung und Jalousien. Die Produkte sind für den Unterputz-Einbau konzipiert, setzen allesamt auf den Smarthome-Standard Matter und sind wahlweise in Varianten für „Matter over Wi-Fi“ oder „Matter over Thread“ erhältlich. Damit sollen sich unterschiedliche Anforderungen bei der Einbindung in bestehende Smarthome-Systeme abdecken lassen.
Acht Matter-Module für Unterputz
Zum neuen Schalterprogramm von Wago gehören unter anderem Relais-Module für schaltbare Steckdosen und Lichtkreise, Dimmer für die Beleuchtungssteuerung sowie Module zur Ansteuerung von Rollläden und Jalousien. Für Steckdosen bietet Wago eine Variante mit einer Belastbarkeit von bis zu 16 Ampere an, die auch für leistungsstärkere Verbraucher ausgelegt sein soll.
In Verbindung mit seiner Smarthome-Produktlinie bietet Wago für Elektrofachkräfte und Endkunden zwei verschiedene App-Varianten an. Die Produkte werden über ihren Matter-QR-Code in die App eingebunden und können in der Folge auf den jeweiligen Anwendungsbereich zugeschnitten konfiguriert werden. Die App für Endkunden reduziert diese Möglichkeiten auf grundlegende Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten.
Zwei Funkstandards zur Auswahl
Dank Matter soll das System laut Wago möglichst viele Nutzer unterschiedlicher Smarthome-Plattformen unterstützen. Die Wahl zwischen Thread und WLAN biete zudem mehr Flexibilität bei der Installation. Wago betont zudem, dass die Module auf die von dem Unternehmen bekannte werkzeuglose Anschlusstechnik mit Federklemmen setzen und über eine VDE-Zertifizierung verfügen. Dadurch sollen sowohl die Installation vereinfacht als auch grundlegende Sicherheitsanforderungen erfüllt werden. Die Verkaufspreise für die Module bewegen sich im Bereich um die 60 Euro.
Entwickler: WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
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Leider riesig und teuer
Teuer? Ja, aber dafür fackelt dein Haus nicht ab.
stimmt, schon zick Häsuer abgefackelt, die Shelly benutzen….nicht
Die sind echt viel zu groß für die Dose
Vorteil sind aber die federklemmen
Wenn die noch deutlich dichter an die Preise von Shelly rankommen, wäre das eine echt Deutsche Alternative die ich gerne unterstützen und auch bevorzugen würde bei künftigen Projekten.
hat shelly denn schon UP-Module, die mit Matter over thread arbeitenund in homekit eingebunden werden können?
Hab bisher nur den shelly 1+ (oder so), der halt via wlan und firmware-flash home-kompatibel wird. Wlan hab ich halt nicht in jeder Wand, da wäre Matter over thread schon besser, weil besser / gezielter erweiterbar.
Shelly macht aktuell „nur“ Matter over Wifi
Ja, haben sie. Generation 4 wenn ich mich nicht täusche. Google ist dein Freund.
danke Markus. Lesenkönnen ist auch ein guter Freund (@alimp).
Weiß jemand außerdem, ob ich die normalen smartschalter von wago walhweise auf Schalter oder Tasterbetrieb konfigurieren kann?
Das find ich bei den shellys ja so cool – genauso die Tatsache, dass man direkt im Shelly webguy (homekit-Firmware) die Ausschaltzeit festlegen kann. Hab damit mal eben unsere haustürbeleuchtung smart gemacht, ohne aufwändige und teure Umbauten mit fest verkabelten Bewegungsmeldern usw.
Shelly hat bis heute keine offizielle Thread-Unterstützung!
Shelly plant offiziell die Einführung von Matter over Thread für seine Generation-4-Geräte (Gen4), nachdem das Unternehmen dies zuvor stets ausgeschlossen hatte. Die offizielle Firmware soll schrittweise bis Ende des Jahres 2026 erscheinen.
Damit ist Wago gar nicht so schlecht unterwegs und auch nicht völlig zu spät. Der Markt an Thread-UP-Aktoren ist nämlich wirklich noch sehr dünn…
Die Geräte sind interessant, Federklemmen finde ich deutlich besser – aber einfach viel zu teuer im Vergleich zu den Shelly Geräten.
Was ist der unterschied zu Shelly? Außer 5 Jahre später und doppeltbis drei mal so teuer? Sonst ne gute Idee.
Sind die einzigen die VDE-Konform sind
Was macht sie denn überhaupt im Gegensatz zu Shelly VDE konform also technisch beziehungsweise in der Bauform?
Gibt es Shellys mit Matter-over-Thread?
Ich weis, dass es ein Bastlerprojekt gibt – aber gibt es auch offiziell unterstützende?
Der hier hat eine ganze Serie zu qualmenden Shellys:
https://www.youtube.com/watch?v=5yjOYbVwbd4
Totaler Quatsch. Das sind Einzelfälle, wo zu 99% der User schuld ist, z.B. zu hohe Last, falsche Kabel, etc.
Da gibt’s in den Foren immer mal wieder was.
Aber ich habe bei all diesen Fällen nie davon gehört, dass mehr als der Shelly dabei kaputt gegangen ist
Ganz nett, aber bei den Shellys finde ich es besonders praktisch lokal Code auf dem Gerät laufen zu lassen.
Bei mir steuert zum Beispiel ein Shelly 2pm die Poolpumpe. Selbst wenn die Wifi-Verbindung zum Home Assistant abreißt (oder das System abschmiert), regelt der Shelly autark weiter und reicht lediglich Sensoren an HA weiter. Über die Shelly Integration kann man aber festgelegte Parameter auf den Shelly schreiben (zum Beispiel die Start- und Stoppzeiten).
Habe bei den Wagos nichts dergleichen gefunden. Aber die Elektriker werden sich drauf stürzen, weil VDE konform und mit den Wagoklemmen, statt Schraubterminals.
Eltako ist etwa gleichteuer, denke, die haben sich da bisl orientiert.
Haben die thread jetzt eig. schon integriert? Steht zwar in der Überschrift bei den Eltako 64ern, aber am Relais selber steht immer matter over Wi-Wi.
Überlege, ob ich das alte eltako wlan-Modul durch das Wago-teil ersetze. Muss nur noch die Abmessungen prüfen.
Sind denn dann auch die vielfältigen Optionen (z.B. „dimmen“) über Apple Home steuerbar?
Wenn du über Home Assistant gehst – immer.
Ich habe gerade 12 Wago Home Blind Control einbauen lassen und bin sehr zufrieden. Allerdings funktioniert ein Modul nicht (Jalousie bewegt sich immer nur ein paar Zentimeter), was aber an der Jalousie liegen könnte. Selbst der Dreh-Winkel der Jalousie wird z.B. in der Eve-App angezeigt, natürlich nicht in Apple Home ;-).
Einziges Problem ist leider, dass die Dinger sau dick sind und deshalb kaum in eine normale Unterputzdose passen.
Sind sie nicht dafür gedacht? Schon getestet?
Leider für die meisten Dosen (im Bestand) viel zu groß und damit quasi unbrauchbar. Da würde ich dann eher zu den Minis von Shelly greifen.
Dabei sollte ja eigentlich ein deutscher Hersteller wissen, wie groß die Unter Putzdosen in Deutschland wirklich sind. Mir fehlt dafür das Verständnis
Vermutlich ging es für das First Gen Produkt nicht kleiner. Hoffentlich bessern sie nochmals nach. Sonst bekomme ich das auch niemals in die Dosen rein.
Vemutlich will man im Gegensatz zu Shelly keine schlechte Presse, weil sie abrauchen?
https://www.youtube.com/watch?v=5yjOYbVwbd4
Strommessung können die auch nicht oder?
App nicht verfügbar
Diese App ist derzeit in deinem Land oder deiner Region nicht verfügbar.
Wenn ich sicher wüsste, die Dinger halten 20 Jahre +, dann wäre der Preis ok.
Bin noch ein bisschen Shelly geschädigt von den 2.5 mit den schlechten Elkos…
Ich bin sehr großer Wago-Fan und nutze die Klammen schon immer, aber die Dinger sind zu groß und zu teuer, sehr schade.
Das kann Shelly und Switchbot besser und NEIN, sie rauche nicht ab!
shelly hat überhaupt kein matter over thread, was können die da besser, wenn es das nichtmal gibt? Oo
Generell stimm ich dir zu, dass die shellys mit der homekit -Firmware schon sehr geil sind, aber sind halt auf wlan angewiesen.
Sind das Full Thread Device oder nur Endgeräte?
Da die Wago-UP-Aktoren alle Dauerstrom (230V) haben, arbeiten sie als Full Thread Devices (FTD) und agieren damit als Router/Repeater im Thread-Netz
Da die Wago-UP-Aktoren Dauerstrom (230V) haben, arbeiten sie als Full Thread Devices (FTD) und agieren damit gleichzeitig als Router/Repeater im Thread-Netzwer