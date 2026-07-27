Wago setzt auf Unterputzmodule mit Matter-Unterstützung

Der vor allem durch seine Verbindungsklemmen bekannte Hersteller Wago hat jetzt acht Funkmodule im Programm, die sich per App konfigurieren und steuern sowie über Matter in Smarthome-Systeme einbinden lassen. Die neue Produktlinie wurde bereits im Frühjahr angekündigt und ist inzwischen unter anderem über Amazon erhältlich.

Die neue Produktreihe umfasst Funkmodule zur Steuerung von Steckdosen, Beleuchtung und Jalousien. Die Produkte sind für den Unterputz-Einbau konzipiert, setzen allesamt auf den Smarthome-Standard Matter und sind wahlweise in Varianten für „Matter over Wi-Fi“ oder „Matter over Thread“ erhältlich. Damit sollen sich unterschiedliche Anforderungen bei der Einbindung in bestehende Smarthome-Systeme abdecken lassen.

Acht Matter-Module für Unterputz

Zum neuen Schalterprogramm von Wago gehören unter anderem Relais-Module für schaltbare Steckdosen und Lichtkreise, Dimmer für die Beleuchtungssteuerung sowie Module zur Ansteuerung von Rollläden und Jalousien. Für Steckdosen bietet Wago eine Variante mit einer Belastbarkeit von bis zu 16 Ampere an, die auch für leistungsstärkere Verbraucher ausgelegt sein soll.

In Verbindung mit seiner Smarthome-Produktlinie bietet Wago für Elektrofachkräfte und Endkunden zwei verschiedene App-Varianten an. Die Produkte werden über ihren Matter-QR-Code in die App eingebunden und können in der Folge auf den jeweiligen Anwendungsbereich zugeschnitten konfiguriert werden. Die App für Endkunden reduziert diese Möglichkeiten auf grundlegende Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten.

Zwei Funkstandards zur Auswahl

Dank Matter soll das System laut Wago möglichst viele Nutzer unterschiedlicher Smarthome-Plattformen unterstützen. Die Wahl zwischen Thread und WLAN biete zudem mehr Flexibilität bei der Installation. Wago betont zudem, dass die Module auf die von dem Unternehmen bekannte werkzeuglose Anschlusstechnik mit Federklemmen setzen und über eine VDE-Zertifizierung verfügen. Dadurch sollen sowohl die Installation vereinfacht als auch grundlegende Sicherheitsanforderungen erfüllt werden. Die Verkaufspreise für die Module bewegen sich im Bereich um die 60 Euro.