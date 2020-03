Baureihe 64: Eltako kündigt vier HomeKit-Funkaktoren an

Der in Fellbach ansässige Anbieter von Gebäudeinstallations- und Steuerungstechnik Eltako – der Name setzt sich übrigens aus den Initialen der Bezeichnungen „Elektrischer Tast-Kontakt“ zusammen – hat vier HomeKit-kompatible Unterputz-Komponenten angekündigt, die offizielle im Rahmen der diesjährigen Messe Light + Building in Frankfurt vorgestellt werden sollen.

Einen Funk-Universal-Dimmschalter (FUD64NPN/110-240V), ein Funk-Stromstoß-Schaltrelais (FSR64NP/110-240V), ein Funk-Stromstoß-Schaltrelais (FSR64PF/110-240V), sowie einen Funk- Beschattungsaktor (FSB64NP/110-240V).

Die Komponenten der sogenannten „Baureihe 64“ sind bei Steuerfunktionen mit EnOcean-Funktastern und drahtgebundenen Tastern kompatibel zu den Baureihen 61 und 62 sowie dem Tipp-Funk und der Baureihe 14. Die Einbautiefe beträgt 23-25 mm.

Die Funkaktoren sind HomeKit-kompatibel, lassen sich aber auch per Amazon Alexa und Google Assistant bedienen und können zudem über die Eltako-App des Anbieters gesteuert werden. Anders formuliert: Im Gegensatz zur Shelly-Konkurrenz besitzen die Eltako-Komponenten Apples offizielles HomeKit-Siegel.

Der Hersteller listet folgende Eckdaten:

Einlernen / Schalten / Dimmen mit EnOcean-Funktastern und drahtgebundenen Tastern, sowie auch per Smartphone direkt über das WiFi-Heimnetzwerk.

Eigene IP-Adresse für Internet-Fernzugriff.

Smartphone-Verbindungen hoch verschlüsselt.

Für Offlinebetrieb können WiFi, Bluetooth und EnOcean deaktiviert werden.

Apple-zertifiziert und können sofort in Apple HomeKit eingelernt werden, inklusive Sprachsteuerung.

Zur Markt-Verfügbarkeit liegen aktuell noch keine Informationen vor, der Hersteller bietet allerdings schon eine Produktbroschüre mit detaillierten Preisinformationen an: PDF-Download.