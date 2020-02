Spotify mit aufgefrischtem App-Design

Spotify präsentiert sich zum Wochenende mit neuem Design. Die iOS-App des Musikdienstes kommt mit einer überarbeiteten Benutzerführung und die Änderungen lassen sich bereits auch auf den Geräten deutscher Nutzer Blicken.

Die Shuffle-Funktion findet sich nun direkt mit in die Wiedergabetaste integriert und soll auf diese Weise einfacher aktiviert werden können. Weitere Bedienelemente wie das Favoriten-Herz oder die Download-Taste werden nun stets möglichst zentral nebeneinander platziert.

Spotify will mit dem Update auch die Covergrafiken weiter in den Vordergrund rücken. So werden diese nun möglichst in jeder Ansicht und selbst innerhalb von Songlisten angezeigt.

Die Neuerungen werden derzeit schrittweise für alle Nutzer freigegeben, dabei spielt es keine Rolle, ob ihr ein Spotify Premium-Abo habt, oder die werbefinanzierte Version des Musikdienstes nutzt.