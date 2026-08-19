Für KI-Training zerlegt: AirTag verfolgt seltene Bücher zu Amazon

Ein AirTag hat Journalisten auf die Spur einer bislang kaum bekannten Amazon-Operation gebracht. Das US-Magazin 404 Media hat gemeinsam mit einem Buchhändler einen Apple-Tracker in einer Lieferung seltener Bücher versteckt und anschließend deren Reise durch die USA verfolgt.

Auslöser waren ungewöhnliche Großbestellungen. Antiquariate und Gebrauchtbuchhändler berichten seit einiger Zeit von Käufern, die hunderte oder tausende scheinbar zusammenhanglose Titel auf einmal bestellen und dabei wenig Interesse an Zustand oder Preis zeigen.

Rund 1.000 Bücher auf einmal

Bei einer solchen Bestellung von rund 1.000 Büchern schmuggelte der Händler einen AirTag zwischen die Exemplare. Über Apples „Wo ist?“-Netz ließ sich die Lieferung anschließend von Kalifornien über mehrere Zwischenstationen bis nach Las Vegas verfolgen. Dort endete die Reise in einer Amazon-Anlage mit der internen Bezeichnung VGT3.

Mitarbeiter des Standorts berichten, dass dort große Mengen gedruckter Bücher angeliefert werden. Anschließend werden die Buchrücken entfernt, damit sich die losen Seiten schneller automatisiert einscannen lassen. Die Bücher werden dabei zerstört.

Buchrücken ab, Seiten in den Scanner

Amazon bestätigte gegenüber 404 Media, Bücher über reguläre Handelswege zu erwerben, um Produkte und Dienste weiterzuentwickeln. Die Recherche ordnet den Standort der Beschaffung von Daten für KI-Systeme zu. Welche Modelle konkret mit den eingescannten Texten trainiert werden, hat Amazon jedoch nicht offengelegt.

Eigentlich werden AirTags für Schlüssel und andere Sachen verwendet.

Die Geschichte bekommt dadurch eine gewisse Ironie: Das Unternehmen, das seine Karriere als Online-Buchhändler begann, kauft heute physische Bücher, um deren Inhalte zu digitalisieren – und ein Apple-Tracker macht den Weg der Exemplare nachvollziehbar.

AirTags 2 aktuell deutlich günstiger

Wer den Rechercheansatz lieber auf Koffer, Schlüssel oder Rucksack beschränken möchte: Apple hat Anfang des Jahres die zweite AirTag-Generation vorgestellt. Sie bietet eine größere Reichweite bei der genauen Suche und einen lauteren Lautsprecher.

Bei Amazon kostet ein AirTag 2 aktuell 26,76 Euro statt 35 Euro. Das Viererpack ist für 84,99 Euro statt 119 Euro erhältlich.