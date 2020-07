Tripwolf insolvent: Reiseführer-App stellt den Betrieb ein

Mit den aufziehenden Sommerferien, dürften sich viele iPhone-Anwender mal wieder dazu motiviert fühlen, die Reiseführer-App Tripwolf zu starten – leider enttäuscht diese mittlerweile mit Verbindungsproblemen und fehlenden Inhalten: Die Tripwolf GmbH ist pleite.

Bereits Anfang Mai eröffneten die Wiener Macher der Reiseführer-App, die ihre Popularität zahlreichen Gratis-Aktionen mit großen Partnern wie der Telekom zu verdanken hatte, ein Konkursverfahren und forderten Gläubiger dazu auf bestehende Forderungen anzumelden.

Inzwischen ist selbst die Webseite vom Netz. „Auf Lebenszeit“ erworbene Premium-Inhalte lassen sich nicht mehr laden, bereits gekaufte Guides nicht mehr wiederherstellen.

Nach Angaben des Tripwolf-Teams ist das 2008 gegründete Unternehmen Opfer der Corona-Krise geworden. So erklärt das Tripwolf-Team in einem Abschiedsschreiben an die Bestandskunden:

[…] Es ist uns gelungen, weltweit Partner für Tripwolf zu gewinnen, und eine neue Form der digitalen Reiseführer auf die Welt zu bringen. Allem voran war es uns eine große Freude, dich und Millionen Reisende zu begleiten, die große weite Welt und ihre Wunder zu entdecken.

12 Mitarbeiter haben jahrelang bei Tripwolf mitgewirkt, wir haben gemeinsam gelacht, Tränen vergossen und Erfolge gefeiert. Heute sind wir an dem Punkt angekommen, an dem wir auf Grund der globalen Corona-Situation leider gezwungen sind, unsere Tore zu schließen und den Betrieb der App zu beenden. Falls es uns gelingt, aus der Corona Krise dennoch gestärkt heraus zu kommen, melden wir uns natürlich wieder. Wir möchten uns mit ganzem Herzen für diese gemeinsame Zeit bedanken, für eure Loyalität und Vertrauen. Mit Freude blicken wir auf die vergangenen Zeiten zurück und sind dankbar für jede Reise mit Euch. VIELEN DANK nochmals! Mit besten Wünschen, Euer Tripwolf-Team