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OpenStreetMap und Apple-Karten

Trinkwasser Finder für iOS: Neue iPhone-App zeigt Wasserstellen
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Mit Watrify hatten wir Anfang des Jahres bereits eine Anwendung vorgestellt, die öffentliche Trinkwasserstellen in Europa sichtbar macht und dabei auf offene Datenquellen setzt. Nun ist mit dem Trinkwasser Finder eine weitere iOS-App verfügbar, die ein ähnliches Ziel verfolgt, jedoch andere Schwerpunkte setzt.

Berliner Wasserbetriebe

Trinkbrunnen (und Foto) der Berliner Wasserbetriebe

Spielt neue Daten wieder zurück

Auch hier basiert die Datengrundlage auf frei zugänglichen Karteninformationen. Die neue Anwendung aus Essen greift auf Daten aus OpenStreetMap zurück und integriert diese direkt in eine weltweite Kartenansicht. Nutzer können vorhandene Einträge ergänzen oder neue Trinkwasserstellen anlegen.

Trinkwasser Finder 2

Ergänzte Inhalte wie Fotos oder Hinweise werden geprüft und anschließend wieder in die offene Datenbank zurückgespielt. Damit versteht sich die App als Teil eines kollaborativen Systems, das von den Beiträgen der Nutzer lebt.

Fokus auf gute Apple-Integration

Während Watrify unter anderem mit einer reduzierten Datenerhebung und Offline-Funktionen arbeitet, legt Trinkwasser Finder einen stärkeren Fokus auf die Einbindung von Apple-Diensten. So nutzt die App Funktionen aus Apple Maps, darunter die „Umsehen“-Ansicht. Diese erlaubt es, sich bereits vor dem Besuch eines Standorts ein Bild von der Umgebung zu machen und den genauen Standort eines Trinkwasserbrunnens besser einzuordnen.

Trinkwasser Finder 1

Ergänzt wird dies durch die Anzeige von Nutzerfotos, die zusätzliche Orientierung bieten sollen. Auch die Navigation erfolgt direkt über Apples Kartenanwendung. Die Oberfläche ist an das aktuelle Design von iOS angepasst, funktioniert laut Entwickler aber auch auf älteren Systemversionen.

Ein weiterer Punkt ist der Umgang mit Nutzerdaten. Der Trinkwasser Finder kommt ohne Registrierung aus und verzichtet auf die Erhebung personenbezogener Informationen. Auch das Melden oder Ergänzen von Brunnen erfolgt anonym. Ziel ist es, eine möglichst einfache Nutzung ohne zusätzliche Hürden zu ermöglichen und gleichzeitig bestehende Kartendaten zu verbessern.

Ihr könnt bedenkenlos bei beiden Apps zugreifen und selbst vergleichen, die heißen Tage kommen bestimmt.

Laden im App Store
Trinkwasser Finder
Trinkwasser Finder
Entwickler: Enigma Software GmbH
Preis: Kostenlos+
Laden
Laden im App Store
Watrify - Trinkbrunnen finden
Watrify - Trinkbrunnen finden
Entwickler: Jan Schuhmacher
Preis: Kostenlos
Laden

Mit Dank an Georg!
27. Apr. 2026 um 18:21 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    3 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Oder einfach in CoMaps oder OrganicMaps „Trinkbrunnen“ eingeben …

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  • Gute Empfehlung, danke ifun-Team.

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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