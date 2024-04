Neu in iOS 17: Kalendereinträge per Spotlight setzen

Zu den Neuigkeiten von iOS 17 gehört unter anderem die Möglichkeit, viele der sonst in den Tiefen der Einstellungen-App versteckten Konfigurationsoptionen direkt über die Spotlight-Suche aufrufen zu können.

Einstellungen per Spotlight vornehmen

Wir haben im vergangenen Dezember darüber geschrieben und die Funktion damals am Beispiel der Weißpunktreduzierung demonstriert. Für eine noch feinere Anpassung der Displayhelligkeit, als mit dem Standardregler im Kontrollzentrum möglich, bietet sich bekanntlich die Option „Weißpunkt reduzieren“ in den Einstellungen des iPhones an. Der Zugang zu dieser war jedoch stets etwas mühselig.

Nutzer mussten zuerst die Einstellungen öffnen, sich bis hin zu den „Bedienungshilfen“ und hier zum Menüpunkt „Anzeige & Textgröße“ durchtippen, ganz nach unten scrollen und dort Weißpunkt reduzieren“ aktivieren, um die Gerätehelligkeit noch stärker zu verringern.

Seit iOS 17 lassen sich versteckte Funktionen wie „Weißpunkt reduzieren“ nun auch direkt über die Spotlight-Suche finden. Die Spotlight-Suche öffnet sich, wenn man den Home-Bildschirm nach unten zieht. Sucht ihr hier nach bestimmten Einstellungen, lassen sich auf viele nun direkt zugreifen, ohne dafür in die Einstellungen-App navigieren zu müssen.

Apple bezeichnet diese Neuerung als „Settings in Top Hits“, also „Einstellungen in den Top-Treffern“ und führt diese auch in der offiziellen PDF-Übersicht aller Neuerungen von iOS 17 auf.

Kalendereinträge per Spotlight setzen

Ähnliches gilt auch für Kalendertermine, die sich direkt über die Spotlight-Suche eintragen lassen. Wer den anstehenden Termin hier grob umreißt, bekommt vom iPhone die Schnellanlage eines neuen Kalender-Eintrages angeboten, die mit einem Tap auf „Hinzufügen“ direkt bestätigt werden kann.

Im nächsten Bildschirm können Kalender-Details dann in der bekannten Ansicht ausgefüllt werden.