TravelSheet: Packlisten-App um Einreiseinfos und Gewicht erweitert

Die Packlisten-App TravelSheet wurde um mehrere Funktionen erweitert, die vor allem die Reisevorbereitung erleichtern sollen. In der neuen Vesion der App finden sich unter anderem Hinweise zu Einreise- und Zollbedingungen sowie die Möglichkeit, Gewichtsangaben zu hinterlegen.

TravelSheet geht die Erstellung von Packlisten auf spezielle Weise an. Nutzer legen zunächst eine Reise an, tragen die mitreisenden Personen ein und wählen Aktivitäten wie Strand, Wandern, Skifahren, Städtetrip oder Camping aus. Auf dieser Grundlage erstellt die App automatisch eine Packliste mit passenden Mitnahmemengen. Für eine einwöchige Reise mit drei Personen wird nicht nur allgemein Kleidung aufgeführt, sondern man bekommt konkrete Stückzahlen empfohlen.

Dokumente und Zollinfos landen direkt auf der Liste

Neu ist ein Bereich für Einreise- und Zollinformationen, der Herkunfts- und Zielland berücksichtigt. Die App zeigt dort unter anderem an, ob Personalausweis oder Reisepass benötigt werden, ob ein Visum relevant ist, welche Impfhinweise vorliegen, welche Freimengen gelten, welcher Steckdosentyp genutzt wird und welche Notrufnummer am Zielort gilt. Empfohlene Dokumente lassen sich anschließend mit einem Tipp in die Packliste übernehmen.

Die Packlisten selbst lassen sich weiter anpassen. Bestehende Einträge können verändert oder eigene Vorlagen angelegt werden. Pro Artikel lässt sich zudem festlegen, ob er einmalig, täglich oder in anderen Abständen benötigt wird. Wenn immer die gleichen Personen reisen, lassen sich Namen und Kleidergrößen hinterlegen, sodass neue Reisen bereits weitgehend vorbereitet sind.

Ergänzend kann man unter anderem Wetterhinweise am Zielort über Apple Weather, eine Vor-Abreise-Checkliste, die Verwaltung von Tickets, Buchungen und Ausweiskopien sowie Erinnerungen bis zum Abreisetag aktivieren. Ergänzend unterstützt die App auch Live-Aktivitäten und Siri-Funktionen.

Gepäckgewicht mit Schätzwerten für Standardsachen

TravelSheet enthält nun zudem Schätzwerte für rund 170 Standardgegenstände und berechnet daraus das Gewicht pro Gepäckstück. Nutzer können Grenzwerte hinterlegen und bereits zuhause sehen, ob ein Koffer voraussichtlich zu schwer wird. Zusätzlich lässt sich ein Gesamtlimit für die Zuladung von Auto oder Wohnmobil berücksichtigen.

Falls bereits eigene Listen vorhanden sind, können diese als OPML-, CSV-, Markdown- und Textdatei importiert werden. Umgekehrt gibt es für Papierfreunde einen PDF-Export mit Kästchen zum Abhaken und einer Vor-Abreise-Checkliste.

Einmalkauf für 2,99 Euro

TravelSheet kostet einmalig 2,99 Euro. Alle Daten liegen auf dem Gerät und synchronisieren ausschließlich über die private iCloud des Nutzers. Für September ist Version 2.0 geplant. Dann sollen geteilte Packlisten über mehrere Apple-Accounts hinweg, Widgets in allen vier Größen und eine Apple-Watch-App folgen.