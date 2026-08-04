Spotify erstmals mit 300 Millionen Premium-Abonnenten

Spotify hat seine Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2026 vorgelegt und meldet dabei einen neuen Höchststand bei den zahlenden Kunden. Der Musik- und Audiodienst kommt nun auf 300 Millionen Premium-Abonnenten. Nach Angaben des Unternehmens ist Spotify damit der erste Audio-Streaming-Dienst, der diese Marke erreicht.

Der Musikdienst setzt sein Wachstum damit weiter fort. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer liege derzeit bei 777 Millionen. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Plus von 12 Prozent. Bei den Premium-Abos nennt Spotify ein Wachstum von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal.

Umsatz und Gewinn legen zu

Der Gesamtumsatz von Spotify stieg im Jahresvergleich ebenfalls um 14 Prozent auf 4,8 Milliarden Euro. Auch bei der Profitabilität weist Spotify Verbesserungen aus. So markiere die Bruttomarge von 33,4 Prozent einen historischen Höchststand. Das operative Ergebnis für das zweite Quartal 2026 wird von Spotify mit 655 Millionen Euro beziffert.

Spotify bleibt der weltweit größte Musik-Streaming-Dienst. Direkte Vergleiche mit konkurrierenden Anbietern sind schwierig, da diese nur begrenzt oder gar keine Zahlen zu ihrer Reichweite veröffentlichen. Apple hält sich hier beispielsweise komplett bedeckt.

Wachstum bei Hörbüchern und Videopodcasts

Neben Musik nennt Spotify weiterhin Podcasts und Hörbücher als wichtige Bestandteile des Angebots. Aktuellen Angaben zufolge haben Nutzer von Spotify Zugriff auf mehr als 7 Millionen Podcast-Titel. Nach Angaben des Unternehmens verschiebt sich die Nutzung zunehmend in Richtung Video-Podcasts. So hätten inzwischen bereits mehr als 500 Millionen Nutzer einen Video-Podcast über Spotify gestreamt.

Auch das Hörbuchangebot wird Spotify zufolge stetig besser angenommen. Der Dienst listet inzwischen mehr als 700.000 verfügbare Hörbücher und präsentiert sich als Alternative zu spezialisierten Angeboten wie Audible. Apple Music hat Hörbücher dagegen schon vor mehreren Jahren komplett aus dem Programm genommen.