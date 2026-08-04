Musikdienst knackt Rekordmarke
Spotify erstmals mit 300 Millionen Premium-Abonnenten
Spotify hat seine Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2026 vorgelegt und meldet dabei einen neuen Höchststand bei den zahlenden Kunden. Der Musik- und Audiodienst kommt nun auf 300 Millionen Premium-Abonnenten. Nach Angaben des Unternehmens ist Spotify damit der erste Audio-Streaming-Dienst, der diese Marke erreicht.
Der Musikdienst setzt sein Wachstum damit weiter fort. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer liege derzeit bei 777 Millionen. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Plus von 12 Prozent. Bei den Premium-Abos nennt Spotify ein Wachstum von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal.
Umsatz und Gewinn legen zu
Der Gesamtumsatz von Spotify stieg im Jahresvergleich ebenfalls um 14 Prozent auf 4,8 Milliarden Euro. Auch bei der Profitabilität weist Spotify Verbesserungen aus. So markiere die Bruttomarge von 33,4 Prozent einen historischen Höchststand. Das operative Ergebnis für das zweite Quartal 2026 wird von Spotify mit 655 Millionen Euro beziffert.
Spotify bleibt der weltweit größte Musik-Streaming-Dienst. Direkte Vergleiche mit konkurrierenden Anbietern sind schwierig, da diese nur begrenzt oder gar keine Zahlen zu ihrer Reichweite veröffentlichen. Apple hält sich hier beispielsweise komplett bedeckt.
Wachstum bei Hörbüchern und Videopodcasts
Neben Musik nennt Spotify weiterhin Podcasts und Hörbücher als wichtige Bestandteile des Angebots. Aktuellen Angaben zufolge haben Nutzer von Spotify Zugriff auf mehr als 7 Millionen Podcast-Titel. Nach Angaben des Unternehmens verschiebt sich die Nutzung zunehmend in Richtung Video-Podcasts. So hätten inzwischen bereits mehr als 500 Millionen Nutzer einen Video-Podcast über Spotify gestreamt.
Auch das Hörbuchangebot wird Spotify zufolge stetig besser angenommen. Der Dienst listet inzwischen mehr als 700.000 verfügbare Hörbücher und präsentiert sich als Alternative zu spezialisierten Angeboten wie Audible. Apple Music hat Hörbücher dagegen schon vor mehreren Jahren komplett aus dem Programm genommen.
Entwickler: Spotify
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Die haben echt coole Features. War lange bei Spotify. Aber die ständigen Preiserhöhungen haben genervt. Also zu Apple. Die haben kaum Features, die ich nutze und wird auch terurer…
Ich will Musik hören, das Feature reicht mir :-))
War nie bei Spotify und bin (vielleicht deshalb) mit Apple Musik sehr zufrieden.
Bin so froh über das Duo Abo, eine feine Sache :)
Das wäre doch ein Grund, erneut die Preise zu erhöhen (mit Family Account seit Anfang dabei).
Seit 12 Jahren dabei, und nie einen Grund zum Wechseln gefunden. Habe Apple ein paar mal ausprobiert, aber die haben nie meinen Musik Geschmack gespielt. Obwohl ich das schon des Öfteren angegeben habe. Aber er hat mir immer amerikanischen Rap oder Hip-Hop gespielt und das mag ich nicht. Ich möchte mein Techno Elektromusik hören. Aber vielleicht sagt mir Apple du bist 61 Jahre alt. Hör was anderes als Techno ist nicht gut für dein Herz.
Ich bin seit Ewigkeiten bei Apple Musik und mir wird nur das vorgeschlagen was ich auch höre. Auch beim AutoPlay trifft es immer meinen Geschmack. Bin zufrieden und sehe keinen Grund zu wechseln
Dann sei froh. Ich teste es so ein zwei mal im Jahr. Ja die 10 € gönne ich mir dann mal. Aber dieses Jahr hat es nicht funktioniert genau so letztes Jahr. Immer bekomme ich Musik vorgeschlagen die ich überhaupt nicht mag. Man bekommt doch so Vorschläge am Anfang angezeigt aus dem mal seinen Musikstil auswählen kann. Und Apple Musik spielt trotzdem permanent das falsche. Nächste Mal suche ich mal nehme ich Rap und hip Hop rein, vielleicht kommt dann elektronische Musik und Techno raus. ;-)
Rate mal warum Apple Music seine Zahlen nicht preisgibt ?
Ich schätze mal im Verhältnis zu Spotify ziemlich lächerlich.
Macht keiner so richtig außer Spotify. Hatte mal eine Liste gelesen, da lag AM bei über 100 Millionen.