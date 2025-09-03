iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 41 952 Artikel

Neue Generation für iOS und Android

Topdon TC002C startet: iPhone-Wärmebildkamera mit USB-C
Die im vorvergangenen Jahr von uns getestete Wärmebildkamera Topdon TC002 war ausschließlich für iPhones mit Lightning-Anschluss gedacht. Nun legt der Hersteller mit der TC002C Duo nach und macht die kleine Wärmebildkamera universell einsetzbar. Ausgestattet mit einem USB-C-Port, ist sie mit aktuellen iPhones ebenso kompatibel wie mit zahlreichen Android-Geräten.

Tc002c Duo

Die Kamera kommt ohne eigenen Akku aus und wird direkt vom verbundenen Gerät mit Strom versorgt. Mit 30 Gramm Gewicht und einer kompakten Bauform lässt sie sich leicht transportieren. Auf Amazon ist die neue Generation ab sofort zum Einführungspreis erhältlich, dieser beträgt zum Verkaufsstart 263,49 Euro.

Verbesserte Auflösung und Analysewerkzeuge

Im Vergleich zum Vorgänger hat Topdon die technischen Daten spürbar erweitert. Mit Hilfe der sogenannten TISR-Bildverbesserung verdoppelt sich die thermische Auflösung von 256 × 192 auf 512 × 384 Bildpunkte. Dadurch lassen sich Wärmequellen feiner erkennen. Eine Bildfrequenz von 25 Hertz sorgt dafür, dass die Darstellung in Echtzeit flüssig bleibt.

Tc002c App

Die Kamera deckt Temperaturen von minus 20 bis 550 Grad Celsius ab, die Messgenauigkeit gibt der Hersteller mit plus/minus zwei Grad an. Nutzerinnen und Nutzer können zudem Emissionsgrad und Abstand einstellen, um die Ergebnisse an unterschiedliche Materialien und Situationen anzupassen. Elf Farbpaletten stehen zur Auswahl, darüber hinaus gibt es Bild-in-Bild-Funktionen, Rotations- und Zoomoptionen sowie Werkzeuge zur Punkt-, Linien- und Flächenmessung. Auch Kurvendiagramme und 3D-Analysen sind verfügbar.

Einsatzbereiche von Haus bis Werkstatt

Die TC002C Duo ist für unterschiedliche Einsatzgebiete gedacht. Mit ihrem 50-Grad-Weitwinkelobjektiv können Gebäudeinspektionen, die Kontrolle von Heizungs- und Klimaanlagen oder auch elektrische Prüfungen unterstützt werden. Ebenso eignet sich die Kamera für die Kfz-Diagnose oder die Suche nach Wasserlecks.

Tc 002 C Bento

Die Bedienung erfolgt über die zwischenzeitlich runderneuerte App, die Fotos und Videos speichert und einfache Anpassungen wie Kontrast- oder Helligkeitskorrekturen ermöglicht. Damit richtet sich das Gerät nicht nur an Fachleute, sondern auch an Hobbyisten, die einen unkomplizierten Einstieg in die thermische Analyse suchen.

03. Sep. 2025 um 17:58 Uhr von Nicolas


  • Die Version mit USB-C gab es auch schon letztes Jahr. Die habe ich auf Eure Empfehlung hin gekauft. Hat auch schon die virtuelle Verdopplung der Auflösung.
    Funktioniert sehr gut an iPhone 15 pro und iPad Pro (2018).

  • ich habe auch die usb-c aber nur iphone version und finde sie Klasse. Von mir eine echte Empfehlung für Kältebrücken, Wärmedämmung, hydraulischen Abgleich und Überprüfung der Kaffeetemperatur des Vollautomaten uns sonstige Spielereien :-) Haben auch schon mehrere Bekannte geliehen.

