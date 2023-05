Wärmebildkamera fürs iPhone: Topdon TC002 ausprobiert

Diese können nur angezeigt werden, wenn man die genaue Zeit der Überwachung angibt, um diese so manuell aufzurufen. In der App ist nämlich ansonsten nirgends ersichtlich, dass gesicherte Temperaturüberwachungen verfügbar sind. Vertut man sich bei der Eingabe um ein paar Minuten, zeigt die App nur ein leeres Datenblatt.

Die Temperaturüberwachung könnte jedoch besser realisiert werden. So bietet die App (von Bildschirmfotos abgesehen) keine Möglichkeit an die Temperaturüberwachung als Datensatz zu exportieren. Und auch der Aufruf zurückliegender Überwachungen gestaltet sich schwierig.

Anwender haben hier nun die Möglichkeit, die Temperaturwerte der interessanten Stellen im Bild genauer in Erfahrung zu bringen. Dafür stehen in der Anwendung mehrere Werkzeuge bereit.

Die Infrarotkamera wird mit einer Schutztasche ausgeliefert und nicht nur von einem Reinigungstuch begleitet, sondern auch von einem etwa 60 cm langen Lightning-Verlängerungskabel, das iPhone und Kameramodul voneinander entkoppelt. So ist dann auch der Blick um die Ecke oder in schwer zugängliche Bereiche möglich, ohne dass der iPhone-Bildschirm dann nicht mehr eingesehen werden kann.

