TopInfrared: Komplett neue App für die iPhone-Wärmebildkamera

Diese trägt nun den Namen TopInfrared , verfügt über eine deutschsprachige Benutzeroberfläche, ein in weiten Teilen neu gestaltetes Design und, wer hätte es gedacht, ist nun auch in der Lage aufgezeichnete Messreihen im Excel-Format zu exportieren. Die ausgegeben Datei stellt eine Tabelle mit Messwerten und zugehörigen Zeitpunkten zur Verfügung.

So erlaubt die Kamera das Erstellen von Messreihen, kann Punkte und Bereiche im Blick behalten, informiert über kälteste und wärmste Stelle im Bild und ist nicht nur in der Lage Standbilder aufzunehmen, sondern kann auch Videos erstellen.

Anfang des Sommers haben wir die iPhone-Wärmebildkamera TC002 des asiatischen Anbieters Topdon in diesem Eintrag ausführlich besprochen. Das vergleichsweise preiswerte Infrarot-Modul wird zum Einsatz direkt in den Lightning-Anschluss des iPhone gesteckt und kann anschließend als umfangreiche Wärmebildkamera mit vielen verschiedenen Betriebsmodi eingesetzt werden.

