Yale Linus L2 Lite: Das Türschloss wird kleiner und günstiger

Der Anbieter Yale wird künftig eine wesentlich kleinere Version seines smarten Türschlosses für Türen mit Euro-Zylinder anbieten. Das Linus Smart Lock L2 Lite erinnert von der Bauweise an die kompakten SmartHome-Türschlösser, die wir bereits von Anbietern wie Tedee, Netatmo oder Nuki kennen.

Das neue Türschloss beschränkt sich auf einen Drehknauf, der an der Innenseite der Tür auf einen eingesteckten Schlüssel aufgesetzt wird. Hier sei daran erinnert, dass diese Art von Türschlössern nur funktioniert, wenn man von außen und innen gleichzeitig einen Schlüssel in die Tür stecken und drehen kann.

Im Lieferumfang des Schlosses ist eine kleine Befestigungsplatte enthalten, die mit einer Schraube fixiert wird und als Basis für den Motoraufsatz dient. Für die Stromversorgung sind drei Batterien vom Typ CR123A verantwortlich. Angaben zur zu erwartenden Laufzeit hat Yale bislang nicht gemacht.

Das Schloss lässt sich standardmäßig über die App des Herstellers bedienen und umfassend konfigurieren. Dabei stehen auch mittlerweile in diesem Segment als Standard geltende Funktionen wie das automatische Öffnen bei Annäherung oder eine Auto-Lock-Funktion zur Verfügung. In Verbindung mit dem optional erhältlichen Keypad lassen sich auch Zugriffscodes für Gastnutzer erstellen.

Über Matter auch in Apple Home

Standardmäßig ist das Yale Linus L2 Lite über Thread mit Matter kompatibel und lässt sich auf diesem Weg in Smarthome-Systeme wie Apple Home integrieren. Um die erweiterten Funktionen der Yale-App nicht nur über Bluetooth aus der Nähe, sondern ortsunabhängig verwenden zu können, muss man das System um die für 79 Euro vom Hersteller angebotene WLAN-Bridge erweitern. Ein optional mit dem Linus L2 Lite verwendbares Keypad wird zum Preis von 129 Euro angeboten.

Das Yale Linus L2 Lite selbst soll 139 Euro kosten und vom 3. Dezember an direkt beim Hersteller oder verschiedenen Handelspartnern erhältlich sein.