Auch als Widget: QRCobot erstellt QR- und Strichcodes

Die kostenfreie iPhone-Applikation QRCobot des Entwicklers Bo Liu könnt ihr bei Gelegenheit mal ausprobieren. Der nur knapp 20 Megabyte kleine Download erlaubt euch mit wenigen Handgriffen eigene QR-Codes zu erstellen, die auf Web-Adressen verweisen, WLAN-Passwörter preisgeben und Kalender- beziehungsweise Standort-Informationen übermitteln können.

Für vollständig individuelle Codes

In der App wählt ihr zwischen den Vorlagen URL, Rohtext, Wifi, SMS, Standort und Kalender und könnt anschließend Detail-Informationen zum WLAN-Namen, zur Webadresse oder zur Telefonnummer hinterlegen.

Über die Taste „Individuell Einrichten“ lassen sich anschließend die Farben des QR-Codes, die Form der „Pixel“ und die Silhouette des Codes bestimmen. Zudem kann ein zentriertes Info-Symbol gesetzt werden, das etwa dabei hilft den QR-Code schnell als WLAN-Zugang zu identifizieren. Darüber hinaus kann die Korrekturstufe bestimmt werden, die sowohl darüber entscheidet viel Redundanz der QR-Code mitbringt als auch über die Größe der „Pixel“.

Die so erstellten Codes lassen sich sowohl teilen als auch ausdrucken, können aber auch als Favorit gesichert und so anschließend in einem Widget auf dem iPhone-Homescreen angezeigt werden. Immer griffbereit lassen sich hier beispielsweise die WLAN-Zugangsdaten für überraschenden Besuch ablegen.

Neben QR- auch Strichcodes

Neben gewöhnlichen QR-Codes ist QRCobot auch in der Lage Strichcodes zu erstellen, die sich ebenfalls als Widget auf dem iPhone-Homescreen ablegen lassen und etwa Mitgliedskarten und optisch erfasste Bibliotheksausweise ersetzen können.

Erst kürzlich aktualisiert, ist QRCobot schnell verstanden und ein solides Werkzeug zum Erstellen individueller QR-Codes. Änderungswünsche und Feature-Requests lassen sich direkt in den App-Einstellungen per E-Mail an den Entwickler Bo Liu übermitteln.