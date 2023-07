TomTom: Neue LKW-Navi fünfmal teurer, Funktionen an Abo gebunden

Kostet die PKW-Navigation im Jahres-Abo aktuell 19,99 Euro, also 1,67 Euro pro Monat, schlägt das LKW-Abo mit satten 89,99 Euro zu Buche, liegt rechnerisch also bei 7,99 Euro pro Monat.

Auch eine Upgrade-Möglichkeit für aktive Premium-Kunden ist in der TomTom-Anwendung nicht vorgesehen. Diese bietet das Jahresabonnement auf die neue LKW-Navigation lediglich als Neuabschluss an und verlangt hier fast fünfmal so viel wie für die reguläre Auto-Navigation fällig wird.

Leider hat TomTom das neue Navigationsangebot, das sich an Fahrer besonders großer Fahrzeuge richtet und entsprechenden Wert auf ausreichend breite Straßen, kompatible Tankstellen und Brücken mit gewissen Mindesthöhen legt, an das gewählte Abonnement gebunden.

