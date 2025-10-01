TomTom Go Expert: Neuer Name und Sonderpreis für die Navi-App

TomTom hat seine kostenpflichtige Navigations-App TomTom Go Navigation in TomTom Go Expert umbenannt. Der ergänzende Untertitel „LKW Navi“ irritiert etwas, denn die App lässt sich weiterhin gleichermaßen für die Navigation mit PKWs nutzen. Mit dem neuen Namen will TomTom das Angebot vermutlich deutlicher von seinem seit dem Sommer erhältlichen, kostenlos nutzbaren Konkurrenzprodukt zu Angeboten wie Waze, TomTom – Karten & Navigation, abgrenzen.

Bis auf die Umbenennung bleibt bei der kostenpflichtigen TomTom-App alles beim Alten. Die Anwendung fragt beim Start, ob man damit PKWs oder LKWs navigieren will und lässt sich dann mit unterschiedlichem Funktionsumfang verwenden. Bei der teureren LKW-Version sind Zusatzfunktionen wie die Berücksichtigung der Fahrzeuggröße oder Eigenschaften wie Gefahrgutladung sowie die Suche nach LKW-Rastplätzen integriert.

PKW-Abo wieder zum Sonderpreis

Der erweiterte Leistungsumfang für LKWs macht sich auch im Preis der Anwendung bemerkbar. Für die LKW-Funktion muss man entweder 19,99 Euro im Monat oder 89,99 Euro im Jahr bezahlen, das Abo für PKWs ist derweil regulär bereits für 5,99 Euro im Monat oder 19,99 Euro im Jahr erhältlich. Ergänzend dazu bietet TomTom noch eine Familienversion für bis zu sechs Nutzer zum Preis von 29,99 Euro im Jahr an.

Autofahrer kommen mit TomTom Go Expert momentan jedoch deutlich günstiger weg, wenn sie die Lizenz nicht per In-App-Kauf, sondern über die Webseite von TomTom erwerben. Dort lässt sich die PKW-Navigation derzeit wieder zum Aktionspreis von 13,99 Euro für ein komplettes Jahr aktivieren. Ihr müsst dabei nur beachten, dass es sich hierbei um ein Abonnement handelt, das, wenn nicht gekündigt, im Anschluss an die Laufzeit automatisch zum regulären Preis verlängert wird.

TomTom bietet auch Radarwarner an

TomTom ist gerade dabei, sein Angebot in größerem Umfang neu aufzustellen. Neben den überarbeiteten Apps hat der Anbieter zuletzt auch einen Radar- und Gefahrenwarner vorgestellt, der sich als Konkurrenzprodukt zum Ooono Co-Driver platziert und demnächst zum Preis von 79,99 Euro erhältlich sein wird.