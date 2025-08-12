Neue TomTom-App startet: CarPlay, Blitzer und Community

TomTom ersetzt seine bisherige Navigations-App AmiGO durch die neu entwickelte TomTom-Anwendung, die auf der firmeneigenen Navigationsplattform basiert. Die App steht kostenlos zur Verfügung und richtet sich an Autofahrer, die neben klassischen Routenfunktionen auch auf Community-Hinweise und Blitzerwarnungen setzen.

Umstieg auf neue technische Basis

Laut TomTom ermöglicht die Umstellung auf die neue App eine bessere Leistung, schnellere Updates und eine einfachere Integration neuer Funktionen. Neben der Turn-by-Turn-Navigation biete die Anwendung Echtzeit-Verkehrsinformationen zu Staus, Baustellen, Straßensperrungen oder Gefahrenstellen. Eine Radarkameradatenbank deckt weite Teile Europas und Nordamerikas ab. Für Elektrofahrzeuge stehen in der Android-Version bereits Informationen zu Ladestationen, Parkplätzen und weiteren relevanten Punkten zur Verfügung. Die iOS-Unterstützung befindet sich im Aufbau.

Bekannte Funktionen, neue Schwerpunkte

Viele Merkmale von AmiGO sind in die TomTom-App übernommen worden, einige wurden jedoch entfernt, um die Bedienung zu vereinfachen. So gibt es aktuell keine Möglichkeit, die Navigationsstimme zu ändern oder Warnungsschwellen individuell festzulegen. Auch das automatische Starten der App unter Android entfällt. Sprachmeldungen, Meldemöglichkeiten in CarPlay und Android Auto sowie erweiterte Anpassungen sollen laut TomTom künftig ergänzt werden.



Die App ist mit CarPlay und Android Auto kompatibel und bietet eine optimierte Kartendarstellung, verbesserte GPS-Genauigkeit sowie eine alternative Routenplanung. Ziel sei es, eine Plattform zu schaffen, die nicht nur vor Gefahren warnt, sondern eine vollständige Navigationslösung bietet. Damit tritt TomTom in direkte Konkurrenz zu Diensten wie Waze. Das kostenpflichtige Premium-Angebot TomTom GO Navigation & Karten bleibt unverändert erhalten.