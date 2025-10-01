Enorme Verbesserungen gegenüber Version 1
Sora 2: Der neue Videogenerator von OpenAi kommt mit App
OpenAI hat ein neues Modell seines Text-zu-Video-Generators Sora veröffentlicht. Sora 2 soll im Vergleich zu früheren Versionen eine wesentlich realistischere Darstellung physikalischer Abläufe ermöglichen und sich stärker an natürlichen Bewegungsabläufen orientieren. So werde beispielsweise bei Sportdarstellungen nicht mehr auf künstliche Sprünge im Bild zurückgegriffen, sondern der Ball oder Körper folge plausibleren Bewegungen.
Vorab sei aber gleich gesagt, dass ihr euch noch nicht selbst von dem mit Sora 2 verbundenen erweiterten Leistungsumfang überzeugen könnt. Der Zugriff auf die Funktionen setzt aktuell noch eine Einladung voraus. Zudem ist auch die im Rahmen des Updates von OpenAi veröffentlichte Sora-App für Mobilgeräte noch nicht in Deutschland erhältlich. Zunächst konzentriert sich OpenAI auf die Bereitstellung in den USA und Kanada, weitere Länder sollen jedoch zeitnah zum Zug kommen.
Komplexe Szenen und unterschiedliche Stile
Somit müsst ihr euch mit den bislang veröffentlichten Beispielen für die Leistung von Sora 2 begnügen. Das Modell ist in der Lage, auch komplexere Szenen mit mehreren Kameraeinstellungen umzusetzen und dabei den Zustand der dargestellten Welt konsistent fortführen. Zudem stehen bei der Verwendung von Sora 2 unterschiedliche Stile zur Verfügung, die von realistischen Aufnahmen bis hin zu animierten Formen eine breite gestalterische Bandbreite abdecken. Begleitend dazu lassen sich passende Tonspuren mit Sprache oder Hintergrundgeräuschen generieren.
Prompt: a dalmatian deftly walks runs and hops his way through a complex obstacle course in burano italy
Reale Personen einbinden
Mit Sora 2 haben Nutzer zudem die Möglichkeit, reale Personen oder Gegenstände direkt in die generierten Szenen einzufügen. Hierzu muss man lediglich kurze Aufnahmen von sich oder der betreffenden Person erstellen, die anschließend in digitale Inhalte eingebettet werden können.
Prompt: an ostrich steals dads hat and dad chases after it
Kostenlose Nutzung mit Einschränkungen
OpenAI betont, dass umfangreiche Vorkehrungen zum Jugendschutz und zur Vermeidung problematischer Inhalte getroffen wurden. So gebe es für Jugendliche tägliche Limits bei der Ansicht neuer Videos und Eltern könnten darüber hinaus den Funktionsumfang zusätzlich einschränken.
Sora 2 soll kostenfrei für alle Nutzer verfügbar sein, allerdings mit Einschränkungen bei der Rechenleistung und der täglichen Nutzung. Für zahlende ChatGPT-Pro-Kunden werde zudem eine erweiterte Pro-Variante von Sora 2 verfügbar gemacht.
Hinterfrage immer was du siehst – bekommt eine neue Bedeutung und wird das Mantra der Zukunft
„Ich glaube nur was ich sehe“ funktioniert schon länger nicht mehr :D
Das wird glaube ich noch ein ganz großes Problem im Zusammenhang mit Verschwörungstheorien. Deep Fakes gibt es ja schon, aber das hier ist dann nochmal eine neue Ebene, mit der man so viele Menschen täuschen kann, die sowieso schon leichtgläubig sind und unterbewusst dem Confirmation Bias verfallen sind.
Irre Qualität……gut, der Hut ist dem Strauß unter den geschlossenen Schnabel geschraubt und der Mann ist innerhalb 0,4 Sekunden über den Zaun geklettert…….aber gemessen an Trumps Aussagen ist das schon 100% real!
Scheinst ihn ja ganz schön zu verehren..
Ich glaube, du hast Satyrus zu 100% missverstanden.
Was ist daran schon? Ich finde Trump genial.
Aua.
In Medien werden Fake und Wirklichkeit bald nicht mehr zu unterscheiden sein. Dies dürfte mit der Gesellschaft im Allgemeinen nichts Gutes machen.
@Mr.X
Das sehe ich genauso. Wenn man bedenkt, wie problemlos Trump (als krassestes Beispiel) und andere Politiker jetzt schon mit ganz offensichtlichen Lügen durchkommen, möchte man sich die Zukunft mit solchen technischen Möglichkeiten echt nicht ausmalen.
Das ist heute schon so. Viele Werbespots vermischen Realität und AI. Und keiner merkt es
Ist schon immer so. Es wird nur einfacher
Schon immer?
Was für eine merkwürdige Behauptung.
Viele Sci-Fi Filme der Vergangenheit werden in 10 Jahren keinen Sinn mehr ergeben. Dass da früher niemand draufgekommen ist, dass bspw Hologramme oä in der Zukunft gefälscht sind?
Erschreckend und besorgniserregend.
Eigentlich bin ich total fasziniert von diesen fantastischen kreativen Möglichkeiten, aber leider überwiegt die Sorge vor dem politischen und kommerziellen Missbrauch.
+1
Hoffentlich wird es bald für die breite Masse belastbare Tools zur Überprüfung geben – oder gibt es sowas schon umsonst an mir vorbei gegangen?
Sind die Clips wieder auf 10 Sekunden ohne Kamerawechsel beschränkt?