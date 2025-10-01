Treueprogramme der Provider
App-Store-Guthaben bei der Telekom und ChatGPT Plus bei O2
Die Telekom verschenkt über ihre MeinMagenta-App und das Treueprogramm Magenta Moments für begrenzte Zeit 10 Euro Guthaben für den Kauf von iOS-Anwendungen oder über diese abgeschlossene Abonnements. Die Aktion läuft sowohl im App Store von Apple als auch im Google Play Store und man muss den Kaufbetrag zwar zunächst selbst aufbringen, erhält diesen jedoch anschließend in Höhe von bis zu 10 Euro erstattet.
Der Haken? Die Aktion setzt nicht nur voraus, dass man Mobilfunkkunde bei der Telekom ist, sondern für seine Einkäufe im App Store auch über die Handyrechnung bezahlt. Dabei sollte es allerdings genügen, wenn man diese Bezahlart nur für die aktuelle Aktion aktiviert. Die Registrierung und Einlösung des in der MeinMagenta-App ausgegebenen Codes muss bis zum 19. Oktober erfolgen und für den zu erstattenden Einkauf hat man bis Monatsende Zeit.
ChatGPT Plus für O2-Kunden
O2-Kunden können derweil von einer neuen Partnerschaft zwischen der O2-Mutter Telefónica und OpenAI profitieren. Im Rahmen des Vorteilsprogramms O2 Priority haben Bestandskunden des Providers die Möglichkeit, den kostenpflichtigen Dienst ChatGPT Plus drei Monate lang ohne Gebühren zu nutzen. Der reguläre Preis für das Abo liegt derzeit bei 23 Euro im Monat.
ChatGPT Plus bietet gegenüber der kostenfreien Basisversion den Zugriff auf das aktuelle Modell GPT-5, mit dem sich in der Regel präzisere und kontextbezogenere Antworten erstellen lassen. Zudem kann man auch bei hoher Auslastung mit schnelleren Reaktionszeiten rechnen und auf Funktionen wie die Websuche, Dateianalyse und Bildverarbeitung von OpenAI zugreifen. Achtet hier auf die genauen Aktionsbedingungen. Möglicherweise müsst ihr das kostenlose Abo vor Ablauf der drei Monate kündigen, um eine automatische Verlängerung auszuschließen.
Die beiden Unternehmen lassen zudem verlauten, dass sie ihre Zusammenarbeit in den kommenden Monaten ausweiten wollen. So sollen künftig weitere Gruppen von O2-Kunden ohne zusätzliche Kosten Zugang zu ChatGPT Plus erhalten.
Blöd, Ich bekomme eine Fehlermeldung die Zahlungsmethode über Handyrechnung zu aktivieren. Ich soll mich an meinen Anbieter (Telekom) wenden. Werde ich mal noch tun. Jemand anders auch das Problem?
Hab das gleiche Problem
Laut Gemini sollte das an einer aktivierten Drittanbietersperre liegen.
– Jetzt wollte ich für die T Aktion mein monatliches iCloud+ Abo auf Jahreszahlung umstellen, aber das finde ich gar nicht (mehr). System bietet nur größere Abos an?!
Wo finde ich wohl die Umstellung auf Jahres Zahlung?
– Und kann es sein, dass mein App Store Guthaben für die Aktion stört, weil er das ja zuerst nimmt. Oder kann ich auswählen, dass er anstatt vom Guthaben die Handyrechnung belasten soll?
Ja wird die Sperre sein.
Und daher mache ich das auch nicht.
Ja, es liegt an der Drittanbieter Sperre. Bei der Telekom müsst ihr euch über den Browser einloggen und die dort entfernen.
Ich habe mir eine Erinnerung eingestellt, dass ich sie nach der nächsten Mobilfunk Rechnung wieder rein setze.
10€ kann man mal mitnehmen.
„Diese Aktion gilt nicht für Personen, die momentan oder vor Kurzem ein Abo abgeschlossen haben.“ Also im Zweifelsfall einen neuen Account anlegen
Ja. Kommt bei mir auch. Schade.
Einfach neuen Account machen
Einfach neuen Account geht nicht. E-Mail und Telefonnummer werden ja lebenslang bei OpenAI gespeichert. Mit einer Handynummer kann man nur 2 Konten freischalten und eine E-Mail nur einmalig nutzen. Du kannst also immer neue E-Mails nehmen aber brauchst dann beim dritten Konto eine andere Handynummer.
Abschluss des Testangebotes über O2 hat funktioniert. Nur lässt sich das Abo nicht über die ChatGPT kündigen. Hat jemand einen Plan wo man kündigen kann?
Im Browser unter deinem Konto. Einstellungen. Konto. Da kannst du dann kündigen.
Danke!
Ich habe eine Mail von OpenAI bekommen, wo ich meine Abos verwalten kann.
Wird das Abo jeden Monat aufs neue mit 0 Euro berechnet bis die 3 Monate Rum sind? Unter den Kontoinformationen steht, dass sich das ermäßigte Abo sich am 1.nov verlängert. Und unter Plan upgraden kommt bis 1. Jan 2026
Apple hat auch gerade eine Aktion bei der es 2 Monate (oder für Neukunden 3 Monate) Apple Music gratis gibt:
https://redeem.services.apple/de-de/apple-music-classical-offer-EMEIA?itscg=54321&itsct=genshinoffer_de
Die Aktion endet am 31. Oktober – man kann also noch den ganzen Monat teilnehmen falls gerade noch ein anderes Gratis-Abo läuft :-)
Und falls irgendjemand das O2-ChatGPT-Upgrade nicht nutzt: ich nehme es gerne!
Danke für die Info über die Apple Aktion. Ich habe immerhin 2 Gratismonate bekommen.
Danke mal mitgenommen als o2 Kunde. Priority hat immer gute Sachen dabei als o2 Kunde .
Wieviel Lebenszeit opfert Ihr, um diese 10 € „mitzunehmen“?
Eine Minute. Mindestens.
War tatsächlich in knapp 5min erledigt.
Dafür habe ich jetzt eine App gekauft, deren Entwickler unterstützt und freue mich, mit der Familienfreigabe eine App im Haushalt ohne Werbung und Einschränkungen nutzen zu können.
Kann man damit eigentlich auch ein bestehendes Abo beim nächsten billig bezahlen und so die 10 Euro maximal mitnehmen?
Schade, habe gerade erst das Jahresabo bei ChatGPT abgeschlossen. Naja, passiert.
Und was ist, wenn ich noch Guthaben auf meinem iCloud Account habe? Beim Hinzufügen steht, dass zu erst das Guthaben genommen wird. Werde jetzt aber nicht erst meine 150€ ausgeben, um 10€ zu sparen…
Drittanbietersperre blockiert den Vorgang des Umstellens. Dann auf keinen Fall. Aber danke trotzdem ;)
Oh man kann die Drittanbietersperre für Apple aussetzen und alles andere bleibt. Das passt dann doch gut ;)