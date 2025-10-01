App-Store-Guthaben bei der Telekom und ChatGPT Plus bei O2

Die Telekom verschenkt über ihre MeinMagenta-App und das Treueprogramm Magenta Moments für begrenzte Zeit 10 Euro Guthaben für den Kauf von iOS-Anwendungen oder über diese abgeschlossene Abonnements. Die Aktion läuft sowohl im App Store von Apple als auch im Google Play Store und man muss den Kaufbetrag zwar zunächst selbst aufbringen, erhält diesen jedoch anschließend in Höhe von bis zu 10 Euro erstattet.

Der Haken? Die Aktion setzt nicht nur voraus, dass man Mobilfunkkunde bei der Telekom ist, sondern für seine Einkäufe im App Store auch über die Handyrechnung bezahlt. Dabei sollte es allerdings genügen, wenn man diese Bezahlart nur für die aktuelle Aktion aktiviert. Die Registrierung und Einlösung des in der MeinMagenta-App ausgegebenen Codes muss bis zum 19. Oktober erfolgen und für den zu erstattenden Einkauf hat man bis Monatsende Zeit.

ChatGPT Plus für O2-Kunden

O2-Kunden können derweil von einer neuen Partnerschaft zwischen der O2-Mutter Telefónica und OpenAI profitieren. Im Rahmen des Vorteilsprogramms O2 Priority haben Bestandskunden des Providers die Möglichkeit, den kostenpflichtigen Dienst ChatGPT Plus drei Monate lang ohne Gebühren zu nutzen. Der reguläre Preis für das Abo liegt derzeit bei 23 Euro im Monat.

ChatGPT Plus bietet gegenüber der kostenfreien Basisversion den Zugriff auf das aktuelle Modell GPT-5, mit dem sich in der Regel präzisere und kontextbezogenere Antworten erstellen lassen. Zudem kann man auch bei hoher Auslastung mit schnelleren Reaktionszeiten rechnen und auf Funktionen wie die Websuche, Dateianalyse und Bildverarbeitung von OpenAI zugreifen. Achtet hier auf die genauen Aktionsbedingungen. Möglicherweise müsst ihr das kostenlose Abo vor Ablauf der drei Monate kündigen, um eine automatische Verlängerung auszuschließen.

Die beiden Unternehmen lassen zudem verlauten, dass sie ihre Zusammenarbeit in den kommenden Monaten ausweiten wollen. So sollen künftig weitere Gruppen von O2-Kunden ohne zusätzliche Kosten Zugang zu ChatGPT Plus erhalten.