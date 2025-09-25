Konkurrenz für Ooono, Saphe und Co.
Tom: TomTom startet neues Warnsystem für Autofahrer
Der Navigationsanbieter TomTom hat mit dem Tom eine neue Kombination aus App und Zusatzgerät vorgestellt, die Autofahrern Verkehrsdaten in Echtzeit bereitstellt.
Neben der kostenlosen, erst Mitte August neu gestarteten TomTom-App gehört dazu der Verkehrswarner „Tom by TomTom“, das per Licht- und Tonsignal auf mögliche Gefahren hinweist. Beide Komponenten greifen ineinander und sollen dafür sorgen, dass Fahrer frühzeitig über relevante Situationen auf der Straße informiert werden.
Warnungen ohne Bildschirm
Tom arbeitet bewusst ohne Display und Sprachsteuerung. Stattdessen nutzt es farbige LEDs und verschiedene Tonabfolgen, die je nach Art der Meldung variieren. Auf diese Weise sollen Fahrer ihre Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr richten können, ohne durch zusätzliche Anzeigen abgelenkt zu werden. Warnungen beziehen sich unter anderem auf Geschwindigkeitskontrollen, Baustellen oder Staus. Aktiviert wird das System automatisch, sobald die Fahrt beginnt.
Die dazugehörige TomTom-App läuft im Hintergrund und liefert die benötigten Daten. Wird eine Route eingegeben, stellt sie zusätzlich Navigationshinweise bereit. Dadurch eignet sich die Lösung sowohl für geplante Fahrten mit Zielführung als auch für spontane Fahrten ohne Navigation.
Datenquelle und Marktstart
TomTom greift auf Daten aus mehreren hundert Millionen Geräten zurück, die weltweit mit der Technologie des Unternehmens arbeiten. Diese Datenmenge wird kontinuierlich ausgewertet und in Karten, Verkehrsprognosen sowie Angaben zu Tempolimits umgesetzt. Nutzer sollen dadurch möglichst aktuelle Informationen erhalten, die regelmäßig angepasst werden.
Die App ist für iOS und Android kostenfrei erhältlich. Das Zusatzgerät „Tom by TomTom“ lässt sich bereits über die Website des Herstellers bestellen. Ab Oktober soll es auch bei Amazon und weiteren Händlern verfügbar sein. Der Preis liegt bei 79,99 Euro.
Damit konkurriert TomTom nun direkt mit Verkehrswarnern wie Ooono, Saphe oder auch dem günstigen Drive One, ist zum Debüt aber der mit Abstand teuerste Anbieter im Feld.
Erinnert mich irgendwie an Ooono… ;-)
Viel zu teuer. Habe seit etwa drei Monate den Drive One im Einsatz, gab es für 19,99€ und funktioniert top.
Leider ist TomTom ziemlich schlecht geworden. Bin dieses Jahr mehrfach in Straßensperrungen geraten, die in live Traffic Daten nicht verzeichnet waren.
Waren die das denn in anderen Navigations-Apps?
Die beiden letzte Male habe ich Google Maps gecheckt und siehe da, Google wusste es.
Das ist immer von der Ecke abhängig.
Ich kann mich erinnern, dass mich Google dafür schon 1x in eine Vollsperrung reingefaren hat, wo damals mein Audi-Navi mich umleiten wollte und in Hamburg mal von der Autobahn runter als „Abkürzung“ auf eine Straße, wo mittlerweile in der Mitte ein Poller angebracht war.
Also TomTom ist sicherlich nicht perfekt, ich jedoch habe deutlich bessere Erfahrungen mit denen als mit Google gemacht. Auch das Routing finde ich sinnvoller (da wird man bei Google manchmal im Ausland einfach auf viel zu enge Straßen (z.B. durch ein italienisches Bergdorf, statt über die Umgehungsstraße) geschickt.
Mit leuchtenden zu drückenden Knöpfen nehmen die sich denke ich alle nichts mehr . Für mich ist die CarPlay Umsetzung am wichtigsten . Auch wenn OOONO eine zeit lang geschwächelt hat bin ich mit der CarPlay Oberfläche und der besseren Kopplung beim Start mittlerweile recht zufrieden. Wenn die kein Abo einführen bleib ich erst mal da .
Einfach Blitzer pro mit 10 Euro einmalig 7nd schon braucht man den Kram nicht mehr
So isses.
Start mit Blutooth oder Carplay Verbindung automatisiert und nie wieder vergessen.