Tom: TomTom startet neues Warnsystem für Autofahrer

Der Navigationsanbieter TomTom hat mit dem Tom eine neue Kombination aus App und Zusatzgerät vorgestellt, die Autofahrern Verkehrsdaten in Echtzeit bereitstellt.



Neben der kostenlosen, erst Mitte August neu gestarteten TomTom-App gehört dazu der Verkehrswarner „Tom by TomTom“, das per Licht- und Tonsignal auf mögliche Gefahren hinweist. Beide Komponenten greifen ineinander und sollen dafür sorgen, dass Fahrer frühzeitig über relevante Situationen auf der Straße informiert werden.

Warnungen ohne Bildschirm

Tom arbeitet bewusst ohne Display und Sprachsteuerung. Stattdessen nutzt es farbige LEDs und verschiedene Tonabfolgen, die je nach Art der Meldung variieren. Auf diese Weise sollen Fahrer ihre Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr richten können, ohne durch zusätzliche Anzeigen abgelenkt zu werden. Warnungen beziehen sich unter anderem auf Geschwindigkeitskontrollen, Baustellen oder Staus. Aktiviert wird das System automatisch, sobald die Fahrt beginnt.



Die dazugehörige TomTom-App läuft im Hintergrund und liefert die benötigten Daten. Wird eine Route eingegeben, stellt sie zusätzlich Navigationshinweise bereit. Dadurch eignet sich die Lösung sowohl für geplante Fahrten mit Zielführung als auch für spontane Fahrten ohne Navigation.

Datenquelle und Marktstart

TomTom greift auf Daten aus mehreren hundert Millionen Geräten zurück, die weltweit mit der Technologie des Unternehmens arbeiten. Diese Datenmenge wird kontinuierlich ausgewertet und in Karten, Verkehrsprognosen sowie Angaben zu Tempolimits umgesetzt. Nutzer sollen dadurch möglichst aktuelle Informationen erhalten, die regelmäßig angepasst werden.

Die App ist für iOS und Android kostenfrei erhältlich. Das Zusatzgerät „Tom by TomTom“ lässt sich bereits über die Website des Herstellers bestellen. Ab Oktober soll es auch bei Amazon und weiteren Händlern verfügbar sein. Der Preis liegt bei 79,99 Euro.

Damit konkurriert TomTom nun direkt mit Verkehrswarnern wie Ooono, Saphe oder auch dem günstigen Drive One, ist zum Debüt aber der mit Abstand teuerste Anbieter im Feld.