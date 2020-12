Toll oder tollpatschig? Auch ALDI Talk mit gönnerhaftem Datengeschenk

Nicht nur die Deutsche Telekom nutzt den letzten Monat des Jahres für gönnerhafte Datengeschenke, auch der Discounter ALDI bietet im Dezember 15GB zusätzliches Datenvolumen für Nutzer seiner ALDI Talk-Tarife an.

Die Aktion, die ALDI auf dieser Sonderseite präsentiert, richtet sich an sowohl an Neu- als auch an Bestandskunden und kann während des gesamten Aktionszeitraumes beansprucht werden, der erst am 6. Januar endet.

Anlass ist der 15. Geburtstag des Discount-Tarifes. Kunden die diesen mit einer Tarifoption gebucht haben, die selbst ein gewisses Inklusiv-Datenvolumen beinhaltet können das zusätzliche Datenvolumen jetzt (und noch bis zum 6. Januar) über die ALDI TALK-App aktivieren. Allerdings lässt sich das Zusatzvolumen nicht beliebig lange nutzen, sondern muss ebenfalls während des Aktionszeitraums verbraucht werden. Noch unverbrauchtes Volumen verfällt im Anschluss an die Aktion schlicht.

Zudem gilt die Aktion auch in allen neu gebuchten Prepaid-Tarifen des Anbieters. Diese beinhalten je nach gewählter Daten-Option zwischen 3GB und 7GB im Monat. Zudem bietet ALDI Talk auch Jahrespakete an, die 12GB, 40GB oder 100 GB zum Bundle-Preis von 60 Euro, 100 Euro oder 150 Euro zur Verfügung stellen, dann jedoch ein ganzen Jahre durchhalten müssen.

Erst Anfang der Woche schob die Telekom ein Datengeschenk in Höhe von 100GB an ihre Kunden durch, schränkte aber auch dessen Nutzung erheblich ein. So müssen auch die 100GB der Telekom noch im laufenden Jahr aufgebraucht werden.

Toll oder tollpatschig?

Was in den Marketing-Etagen der Netzbetreiber offenbar viel Beifall erntet, wirkt auf uns etwas unbeholfen. Telekom und ALDI unterstreichen mit ihren Aktionen wie gering der Wert mobiler Daten eigentlich ist. Hier wird mit vollen Händen als Dreigabe verteilt, was sonst teuer an den (deutschen) Verbraucher gebracht wird und 2020 zu den letzten, differenzierenden Faktoren im Tarif-Einheitsbrei der Mobilfunkanbieter zählt.