Behebbar: Dropbox-App mit satter Hintergrund-Aktivität

Die offizielle iPhone-Applikation des Online-Speicher-Anbieters Dropbox kann auf aktuellen Geräten für einen erheblichen Anteil der in den Systemeinstellungen dokumentierten Hintergrund-Aktivitäten verantwortlich zeichnen. Dies bemerken gerade mehrere Nutzer, die die kürzlich freigegebenen Release-Kandidaten von iOS 14.3 ausprobiert haben und erst einen Fehler im Zusammenhang mit dem neuen System vermuteten. Dies ist jedoch nicht der Fall.

Das ungewöhnliche Verhalten der Dropbox-App im Systemhintergrund hängt mit Apples Dateien-App zusammen und ist nicht nur seit April des laufenden Jahres bekannt – Dropbox selbst arbeitet aktiv an einer Fehlerbehebung. Erst vor wenigen Stunden gab ein Dropbox-Mitarbeiter im offiziellen Support-Forum des Cloud-Speicher-Anbieters an, dass das Team nach wie vor an dem Fehlerbild arbeiten würde.

Aktivierung als Speicherort schuld?

Was betroffenen Nutzern bereits aufgefallen ist: Die hohe Hintergrundlast wird von der Dropbox-App ausschließlich dann verursacht, wenn diese in der Dateien-App als sogenannter Speicherort aktiviert wurde. Ist dies der Fall, gleichen sich Dropbox und Apples Dateien-App im Hintergrund offenbar häufiger als nötig miteinander ab und nagen so an der Akku-Kapazität ruhender Geräte.

Wann genau der seit nunmehr acht Monaten bekannte und über etliche Support-Seiten hinweg diskutierte Fehler behoben werden werde soll ist unklar. Betroffene Anwender sind allerdings gut damit beraten, die Dropbox-App vorübergehend aus den aktiven Speicherorten der Dateien-App zu entfernen.

Die offizielle Sprachregelung der Dropbox-Verantwortlichen zum Thema liest sich wie folgt: „Ich habe im Moment keine Updates in dieser Angelegenheit, aber ich kann Ihnen versichern, dass das Team noch daran arbeitet.“