Telekom: 100GB-Datengeschenk jetzt verfügbar

Auf ifun.de konnten wir in der vergangenen Woche bereits über die geplante Weihnachtsaktion der Telekom berichten. Jetzt steht das Datengeschenk unter pass.telekom.de (aus dem Mobilfunknetz aufgerufen) und in den kommenden Minuten wohl auch direkt in der offiziellen MeinMagenta-App zum Abruf bereit und deckt sich mit unseren Vorab-Informationen.

Worüber in den Kommentaren zum letzten Artikel viel diskutiert wurde: Auch Business-Kunden können von der Datengeschenk-Aktion Gebrauch machen, die fast alle Telekom-Kunden bis Ende Dezember mit 100GB zusätzlichem Datenvolumen ausstattet, das bis zum 31. Dezember verbraucht werden kann und anschließend verfällt. Wer es schaffen sollte, die 100GB vor Ende des Monats zu verbraten, muss anschließend wieder mit dem im eigenen Tarif inkludierten Datenvolumen vorlieb nehmen.

Die Sonder-Aktionen wir allen Kunden mit halbwegs modernen MagentaMobil-Tarifen angebten (lediglich solche die älter als 2011 sind können an der Aktion nicht teilnehmen) steht aber auch in den Datentarifen der Telekom, in den MagentaMobil Young-Tarifen für junge Anwender und in den Family Cards zur Verfügung. Intern kommuniziert die Telekom folgende Tarife als Zugriffsberechtigt:

MagentaMobil-Tarife ab 2011 und neuer

MagentaMobil Young-Tarife

Familien-SIMs Family Cards

(inklusive „Basic“, „Start“ sowie „Kids & Teens“) Datentarife: Data Comfort und Combi Cards

Die Buchung über pass.telekom.de ist seit wenigen Minuten freigeschaltet und lässt sich aus dem Telekom-Mobilfunknetz mit nur zwei Touchscreen-Berührungen durchführen. Entsprechend können die 100GB noch 24 Tage benutzt werden, was eine effektive Datennutzung von 4GB pro Tag ermöglicht und der Datenpolitik des Bonner Konzerns einen vorübergehend modernen Anstrich verpasst.

Zum Vergleich: Im Tarif MagentaMobil S für 39 Euro pro Monat sind regulär nur 6GB Daten enthalten.