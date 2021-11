TKG-Novelle: Automatische Vertragsverlängerungen und teure Altverträge werden Geschichte

Eine übersichtliche Zusammenfassung all der im Rahmen der Novelle des Telekommunikationsgesetzes (TKG) am 1. Dezember 2021 in Kraft tretenden Änderungen hat die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen veröffentlicht.

Unterm Strich kommt ihr in Zukunft somit immer mit einer maximal einmonatigen Kündigungsfrist aus laufenden Verträgen heraus, wenn deren ursprüngliche Laufzeit abgegolten ist. Ihr müsst hier nicht mehr wie in der Vergangenheit nötig irgendwelche Fristen beachten, um nicht für ein weiteres Jahr gebunden zu sein. Diese automatischen Vertragsverlängerungen sind fortan tabu. Die Regelung gilt erfreulicherweise nicht nur für künftig abgeschlossene, sondern für alle und damit auch bereits laufende Verträge.

Die am 1. Dezember in Kraft tretende Novelle des Telekommunikationsgesetzes (TKG) bringt aus Verbrauchersicht eine ganze Reihe von wichtigen Verbesserungen. Neben dem Minderungs- und Kündigungsrecht bei zu geringer Bandbreite sind hier besonders auch die Neuerungen mit Blick auf die Laufzeit von Mobilfunk- und Festnetzverträgen zu erwähnen. Gegen den Widerstand von Anbieter-Lobby und CDU wurde nun endlich durchgesetzt, dass sich solche Verträge nach der anfänglichen Laufzeit nicht mehr automatisch über größere Zeiträume hinweg verlängern dürfen.

