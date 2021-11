Google will Gmail-Posteingang im iOS-Widget anzeigen

Google verweist in seiner aktuellen Ankündigung zudem auf die neuen Multitasking-Funktionen in Google Meet sowie auf die kommende Unterstützung von Kurzbefehlen bei der Arbeit mit Google Sheets. Die neuen Funktionen sollen allesamt im Laufe der nächsten Wochen in den entsprechenden Apps bereitstehen.

Google zufolge können in Zukunft Infos zu aktuellen E-Mails direkt im Gmail-Widget angezeigt werden. In der Folge habt ihr die Möglichkeit, den Absender, Betreff und die Eingangszeit der zuletzt erhaltenen E-Mails auf dem Home-Bildschirm eures iPhone zu sehen.

