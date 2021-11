„Homo Machina“: Physik-Puzzle von ARTE aktuell kostenlos

Fritz Kahn, Pionier der Populärwissenschaft und der Infografik, entwickelte in den 1920er Jahren bildhafte Analogien, um die Funktionsweise des menschlichen Körpers zu veranschaulichen. Homo Machina entwickelt in Kombination aus zeitgenössischem und Old-School-Design unterhaltsame Dialoge zwischen dem zerstreuten Direktor der Menschmaschine und seiner eifrigen Sekretärin Josiane, die den Spieler dazu anleiten sollen, die wunderbare Lebensfabrik mithilfe hunderter fleißiger Arbeiter am Laufen zu halten.

