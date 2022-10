Tipp: App erstellt Sticker über die Subjektauswahl von iOS 16

Der iPhone-Download Sticker Doodle war schon vor seinem jetzt ausgegebenen Update eine grandiose Erweiterung für Nutzer, die viele Kurznachrichten per iMessage verfassen und zudem auch die Sticker-Sammlungen von WhatsApp und Telegram um eigene Kreationen ergänzen wollen.

Jetzt mit Version 1.2 setzt die kostenlos ladbare App noch einen drauf: Sticker Doodle versteht sich nun auf die mit iOS 16 eingeführte Subjektauswahl und kann aus den so nahezu vollautomatisch freigestellten Fotoinhalten in wenigen Sekunden brauchbare Nachrichten-Sticker erstellen. Klingt erst mal schräg, ist aber schnell erklärt.

Seit iOS 16: Subjektauswahl in Fotos

Seit iOS 16 erkennt das iPhone Menschen, Tiere und manchmal auch Objekte in euren Fotos und kann diese, durch längeres Drücken des Displays, vom Hintergrund loslösen. Ein spannendes Feature, das wir bereits im Sommer beschrieben und damals im Video demonstriert haben:

Neu in iOS 16: Subjektauswahl in Fotos

Sticker Doodle bietet jetzt eine mögliche Antwort auf die Frage nach dem Sinn der neuen Systemfunktion. So lassen sich entsprechende Bildausschnitte nun per Drag-and-Drop auf der Sticker-App ablegen und hier mit zwei weiteren Schritten in einen Sticker verwandeln, der anschließend in beliebigen iMessage-Konversationen genutzt oder an alternative Messenger wie Telegram exportiert werden kann.

Der Reihe nach: Ihr öffnet ein Foto in der Fotos-App, nutzt die Subjektauswahl um etwa von einem Foto eurer Hauskatze lediglich die Katze auszuwählen und haltet den Finger (mit der freigestellten Katze) weiter fest auf das iPhone-Display gedrückt. Mit der anderen Hand startet ihr nun die Sticker Doodle-App, lasst die Katze los, wählt einen Hintergrund und habt einen neuen Sticker erstellt.

Sticker Doodle kann kostenlos geladen und genutzt werden, wer jedoch eine unbegrenzte Anzahl eigener Sticker erstellen möchte, die in der App auch gemalt werden können, der zahlt einmalig 2,49 Euro.