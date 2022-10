Von Apple zertifiziert: Zwei „Wo ist?“-Tracker zum Preis eines AirTags

Im Gegensatz zu den AirTags von Apple besitzen die Atuvos jedoch keine Nahbereichsortung, mit der sich verlegte Objekte auch innerhalb der eigenen vier Wände metergenau aufspüren lassen. Dafür besitzen die Kunststoff-Tracker bereits ab Werk eine Öse zur Befestigung an Koffer, Rucksack und Co. und müssen nicht erst noch um teure Halterungen ergänzt werden.

Auch bei den Trackern von Atuvos handelt es sich um kleine Bluetooth-Sender, die an Gepäck, Rucksack oder Schlüsselbund befestigt werden können und im Verlustfall die Möglichkeit einer entfernten Ortung bieten. Wie die AirTags senden die Atuvos dafür alle paar Sekunden ihren Identifikationscode per Bluetooth in die Welt. iPhone-Modelle, die an den Trackern vorbeikommen merken sich wo genau der Code registriert wurde.

Insert

You are going to send email to