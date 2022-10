Oral-B: 1 Jahr Wartezeit. 1 Monat im Handel. Preis halbiert.

Sowohl die schwarze als auch die weiße Ausgabe der Zahnbürste sind jetzt jedenfalls weit von den 599,99 Euro entfernt die zum Marktstart aufgerufen wurde, aber noch nicht gleichauf: Für die Version in Cosmic Black werden aktuell 339,99 Euro fällig, die Variante in Weiß wird für 378 Euro angeboten.

In jedem Fall lässt sich die neueste Zahnbürste mit App-Anbindung, die Oral-B iO Series 10, nun schon für 339 Euro ordern . Dem plötzlichen Preisverfall vorausgegangen war die Vorstellung der Zahnbürste zur Elektronikmesse CES im Januar und eine über acht Monate hinweg gepflegte Warteliste, in die sich potenzielle Käufer der Zahnbürste mit ihren E-Mail-Adressen eingetragen haben – die deutsche Oral-B-Webseite verlinkt sogar noch immer auf die Warteliste .

Wir können euch nur Wünschen, dass ihr in den 28 Tagen seit der Verfügbarkeit der neuesten Digital-Zahnbürste von Oral-B in Deutschland noch keine Bestellung für die offiziell 600 Euro teure iO Series 10 abgesetzt habt.

