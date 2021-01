„Time to Walk“: Unterhaltsame Spaziergänge mit Apple Fitness+

Über eine anstehende Apple-Watch-Funktion namens „Time to Walk“ konnten wir zu Monatsbeginn schon berichten. Wie sich jetzt bestätigt, handelt es sich hierbei um eine Erweiterung für das kostenpflichtige Abo Fitness+. Damit verbunden ist dann auch klar, dass Apple-Watch-Träger in Deutschland davon zunächst nicht profitieren können. Apple bietet Fitness+ bislang nur in englischsprachigen Ländern an.

Das Update auf watchOS 7.3 wird ebenso wie die Veröffentlichung von iOS 14.4 in Kürze erwartet. Mit den neuen Funktionen wird hier auch die Fitness+-Funktion „Time to Walk“ gelistet. Die Uhr wird soll hier ähnlich wie mit den auch hierzulande bekannten Erinnerungen zum Aufstehen zu regelmäßigen Spaziergängen auffordern, um für ausreichende Bewegung ihrer Träger zu sorgen.

Als besonderes Bonbon verspricht Apple damit verbunden „Audio-Erlebnisse“ direkt in der Fitness-App. Offenbar sollen besondere Gäste wie der Popsänger Shawn Mendes mit inspirierenden Geschichten für Unterhaltung während der von der Apple Watch „angewiesenen“ Spaziergänge sorgen.

Der Screenshot oben stammt aus einer vergangene Woche für kurze Zeit verfügbaren Werbe-Einblendung in der Fitness-App.