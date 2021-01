BasisBibel: Neue, einfache Bibelübersetzung auch als App

Vor knappen 20 Jahren, Anfang 2002, beschloss die Deutsche Bibelgesellschaft auf die veränderten Lesegewohnheiten junger Menschen und die sich bereits damals abzeichnende Problemzunahme beim Textverständnis mit einem pragmatischen Übersetzungsprojekt zu reagieren. Mit der BasisBibel liegt jetzt das Ergebnis der Bemühungen vor, die Bibel trotz sinkender Bereitschaft intensive Lesebeschäftigungen attraktiver für nachrückende Generationen zu machen.

In „zeitgemäßem Deutsch“

Die Neuübersetzung ist nach Angaben der Bibelgesellschaft von Grund auf für das Lesen auf „Bildschirmen und Displays“ konzipiert und bewirbt sich als aktuelle Bibelübersetzung in „zeitgemäßem Deutsch“.

Während der Übersetzungsarbeiten, in die 40 Übersetzerinnen und Übersetzer satte 100.000 Stunden investiert haben, wurden die 31.170 Verse der Bibel so umgekrempelt, dass diese junge Leser nicht mehr ins stolpern bringen sollen.

Ein Beispiel von vielen ist Hebräer 11,1. Während die Lutherbibel in ihrer revidierte Ausgabe von 2017 hier noch schreibt:

Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht.

Heißt es in der neuen BasisBibel jetzt etwa:

Der Glaube ist ein Festhalten an dem, worauf man hofft – ein Überzeugtsein von Dingen, die nicht sichtbar sind.

Unabhängig davon, wie ihr zur Bibel stehen solltet – laut Bibelgesellschaft besitzen 50 Prozent aller Menschen in Deutschland eine gedruckte Ausgabe des Buches – ist das Wissen um die Tatsache, dass es seit dem 21. Januar eine leichter zu lesende Übersetzung des Klassikers gibt, sicher nicht verkehrt. Wenn wir noch mal in die Verlegenheit kommen sollten, etwas in der Bibel nachzuschlagen, dann gerne etwas moderner.

Dies ist nicht nur in der neuen Printausgabe möglich, sondern auch in der offiziellen iPhone-App der Bibelgesellschaft, in der sich die BasisBibel jetzt alternativ zur Lutherbibel auswählen lässt.