„Zeit für einen Spaziergang“: Neue Apple Watch-Funktion im Anmarsch

Code-Fundstücke und Textbausteine die in den Tiefen der aktuellen Beta Version von iOS 14.4 aufgetaucht sind legen nahe, dass Apple an einer neuen Workout-Funktion für Besitzer der Apple Watch arbeitet. Ob die neue Funktion nach der finalen Ausgabe von iOS 14.4 und watchOS 7.3 weltweit verfügbar sein oder ausschließlich für Abonnenten des Fitnessdienstes Apple Fitness+ bereitstehen wird, ist allerdings unklar.

Das Fundstück wurde unter iOS 14.4 in den „Training“-Einstellungen innerhalb der Watch-Anwendung auf dem iPhone aufgespürt, die Besitzer der Apple Watch für alle möglichen Konfigurationen der eigenen Computeruhr benutzen.

Hier taucht unter iOS 14.4 der neue Menüpunkt „Time To Walk“ auf, der sprachlich an Apples stündliche Steh-Erinnerung „Time To Stand“ erinnert. Damit hat es sich dann aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten. So bietet der neuen Menüpunkt einen Schiebeschalter an, der angibt die neuesten Workouts automatisch auf die Apple Watch laden zu wollen und diese nach Beendigung des Workouts auch wieder automatisch zu löschen.

Fitness+ oder System-Funktion?

Ein kurzer Infotext, der die Übertragung von Audioinhalten auf die Apple Watch nahelegt und Spekulationen vom Zaun getreten hat, Apple würde Träger der Computeruhr demnächst zu Spaziergängen motivieren, die von einer antreibenden Trainerstimme begleitet werden könnten.

Sollte es sich bei der „Zeit für einen Spaziergang“-Funktion wirklich um eine Fitness+-Komponente handeln, wäre diese die erste die Anwender auch außerhalb der eigenen vier Wände und fernab vom Apple TV ins Schwitzen bringt. Für Rollstuhlfahrer soll die vergleichbare Aufforderung „Time To Push“ im Code des Beta-Systems aufgespürt worden sein.

Apple hat das Fitness-Abo Apple Fitness+ am 14. Dezember exklusiv in den USA gestartet – wie sich dieses über Umwege auch in Deutschland nutzen lässt haben wir auf ifun.de hier erklärt.