Signal unterstützt Teilen-Erweiterung und bringt zahlreiche Neuerungen

Mit Version 5.3 liefern die Entwickler der Messenger-App Signal bereits ihr viertes Update in diesem Jahr aus. Einmal mehr darf sich der Konkurrent zu WhatsApp und Co. über einen Stapel an Funktionserweiterungen freuen.

Mit den Neuerungen verringert Signal erneut den Abstand zum Funktionsumfang von WhatsApp. So können jetzt auch in Signal spezielle Hintergrundbilder für einzelne Chats festgelegt werden. Zur Auswahl stehen hier einfarbige oder mit Verlaufsgrafiken versehende Standardhintergründe, alternativ lassen sich auch eigene Bilder auswählen. Die neue Option findet ihr jeweils in den Einstellungen zu den einzelnen Chats.

Signal bietet mit „Day to Day“ jetzt auch ein erstes Set mit animierten Stickern zur Verwendung in Unterhaltungen an. Falls ihr den Messenger auch auf dem Desktop verwendet, könnt ihr hier mit dem im Menü „Datei“ versteckten „Sticker-Set-Gestalter“ auch eigene Sticker-Sammlungen erstellen.

Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, sein Profil um einen aktuellen Status zu ergänzen, hier stehen vorgegebene Statements wie „Sprich offen“ oder „Frei für Unterhaltungen“ ebenso zur Verfügung, wie die Möglichkeit, einen eigenen Text einzugeben.

Signal unterstützt darüber hinaus jetzt die Teilen-Erweiterung von iOS und kommt in der neuesten Programmversion mit zahlreichen weiteren Funktionserweiterungen und Verbesserungen. So gibt es eine zusätzliche Einstellung, mit deren Hilfe man den Datenverbrauch bei Sprachanrufen reduzieren kann und es wurde die Qualität und Kompression bei der Bildübertragung verbessert.

Signal dürfte in Deutschland der derzeit beliebteste plattformübergreifende Messenger nach WhatsApp sein. Die Zahl der Installationen unter iOS ist insbesondere im Anschluss an die von WhatsApp angekündigten neuen Datenschutzrichtlinien massiv angestiegen. Die Entwicklung und der Betrieb des Open-Source-Messengers werden durch Spenden durch Einzelnutzern und diverse unterstützende Organisationen finanziert.