Kalender und Erinnerungen übersichtlich aufbereitet
Time Kalender: Apple-Watch-Anbindung und erweiterte Erinnerungen
Die Kalender-App Time, die Termine und Erinnerungen in einer gemeinsamen Übersicht bündelt, wurde seit unserer letzten Berücksichtigung in mehreren Schritten weiterentwickelt. Mit der aktuellen Version steht die Anwendung nun auch auf der Apple Watch zur Verfügung.
Ergänzend dazu wurden neue Komplikationen für watchOS integriert, die einen direkten Zugriff auf anstehende Termine und Aufgaben erlauben. Nutzer können so Informationen aus Kalender und Erinnerungen direkt auf dem Zifferblatt anzeigen lassen, ohne das iPhone zur Hand nehmen zu müssen.
Parallel zur Watch-Unterstützung hat der Entwickler die Erinnerungsfunktionen ausgebaut. Aufgaben lassen sich jetzt mit einer zweiten Erinnerung versehen, was insbesondere bei zeitkritischen Terminen hilfreich ist. Die Synchronisation erfolgt weiterhin über Apples iCloud, sodass Änderungen auf iPhone, iPad, Mac und Apple Watch zeitnah übernommen werden.
Eingaben in Alltagssprache
Bereits mit Version 1.3.0 wurde die sogenannte Smart-Add-Funktion eingeführt. Termine können seitdem in natürlicher Sprache erfasst werden. Die App analysiert dabei einfache Texteingaben und ordnet Datum, Uhrzeit und Titel automatisch zu. Technisch greift Time hierfür auf systemeigene Analysefunktionen zurück, ohne zusätzliche Konten oder Server zu nutzen.
Zudem wurden verschiedene Anpassungen vorgenommen, um die Navigation im Alltag zu vereinfachen. In der Drei-Tage- und Wochenansicht springt die Darstellung nun automatisch zur aktuellen Uhrzeit. Wird in einem Widget ein bestimmtes Datum ausgewählt, öffnet die App direkt die passende Ansicht. Auch die Hervorhebung des aktuellen Tages wurde überarbeitet, um Termine schneller einordnen zu können.
Widgets, Suche und Anpassungsoptionen
Neben Sperrbildschirm-Widgets stehen Listenansichten sowie eine Zwei-Wochen-Übersicht zur Verfügung. Diese zeigen Termine und Erinnerungen komprimiert an, ohne die App öffnen zu müssen. Zusätzlich wurde eine Suchfunktion ergänzt, mit der sich bestehende Einträge gezielt auffinden lassen. Beim Anlegen neuer Termine schlägt die App passende Titel vor, die auf früheren Einträgen basieren.
Weitere Einstellungen betreffen die Darstellung selbst. Nutzer können Kalenderwochen einblenden, Wochenenden hervorheben oder eine Drei-Tage-Ansicht aktivieren. Auch sekundäre Kalender lassen sich anzeigen, ebenso wie Feiertagskalender aus den Systemeinstellungen. Sprachunterstützung und kleinere Detailanpassungen runden die jüngsten Aktualisierungen ab und führen das Konzept einer zentralen, reduzierten Zeitübersicht konsequent fort.
Entwickler: Yeonwoo Lee
Klingt für mich so, als sei das alles etwas, was der normale Kalender nicht kann. Oder zumindest nicht richtig. Breche mir immer einen ab, wenn ich mal schnell einen Termin mit Siri eingeben will.
„Erstelle Zahnarzttermin für morgen 11 bis 12 Uhr.“ Easy und klappt mit Siri einwandfrei. ;)
Gefühlt wird hier mehr über Kalender genewst als über email Programme:P
Das Programm sieht nicht übel aus.
Für mich ist auch wichtig die Ansichten schnell wechseln zu können: ganze Monatsansicht mit Terminen darunter und die wochenansicht in dieser Agenda Anzeige.
Ich muss sagen das ich bei Kalender und Mail länger schon nicht mehr die iOS Bordmittel benutze.
Ich habe damals Fantastical benutzt (auf den Mac noch immer, aber kein Abo!) und auf dem iPhone erst calendar 366 und jetzt Firstseed Calendar.
Als Mail Programm Spark.
Wie sind eigentlich die iOS eigenen Mittel:
Kalender und Mail?
also die ios eigenen Mittel sind ok, muss halt überlegen was man braucht .. aber kannst Du doch auch testen
Ich nutze seit Jahren „BusyCal“ ist viel übersichtlicher und initiativer zu nutzen. Einfach Mega
Ja, BusyCal ist genial.
Vor allem wenn man mehrere Zeitzonen braucht.
Für mich auch seit Jahren die beste Kalender-App.
Ich bin ebenso ein „BusyCal“ Nutzer. Ich bin sehr zufrieden damit und organsiere sozusagen mein Leben, meinen Alltag, Arbeitstag damit. Klappt wunderbar, auch mit den ToDos und Kontakten (BusyContacts). Habe viele Kalender Apps getestet, aber BusyCal ist für mich der „Winner“! Super Support, die Entwickler haben Interesse an Feedback.
Finde Fantastical deutlich ansprechender. Seit Jahren meine Wahl um mehrere Kalender gleichzeitig zu verwalten. Ich kann dort auch delegierte Kalender von anderen sehen und je nach Berechtigung auch dort Termine erstellen. Gibt’s für, MacOS, iOS und WatchOS. Zwar nicht günstig, aber der Nutzen ist für mich sehr hoch.
Mir fehlt immer noch eine gute Alternative zum Calendars 5.
Diese Wochenansicht ist einfach super. Nie so woanders gesehen.
Mir fehlt noch die alte Jahresansicht des Kalenders aus der Lotus Smart Suite (90er Jahre) ;)
Perfekt.
Schade, dass Apple es für andere hersteller blockt, dass diese auch den Tag im Icon anzeigen dürfen.
Across: Kalender ist seit mehr als einem Jahr meine Wahl, damit sind wir in der Familie alle zufrieden.
Welchen Kalender meinst Du denn genau? den hier vorgestellten?
https://apps.apple.com/de/app/across-moderner-kalender/id6444851827
Ich finde die Ansicht von der App „Wochenplan“ super. Noch nirgends so gesehen dass mehrtägige und ganztägige Termine vertikal fortgesetzt werden. Leider ist der Rest der App (zumindest optisch) naja.
Calendar366 ist eigentlich übersichtlich, hab aber Bugs in Erinnerung die mich damals wieder den offiziellen Kalender nutzen liessen. Warum genau weiss ich nicht mehr.