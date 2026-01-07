Time Kalender: Apple-Watch-Anbindung und erweiterte Erinnerungen

Die Kalender-App Time, die Termine und Erinnerungen in einer gemeinsamen Übersicht bündelt, wurde seit unserer letzten Berücksichtigung in mehreren Schritten weiterentwickelt. Mit der aktuellen Version steht die Anwendung nun auch auf der Apple Watch zur Verfügung.

Ergänzend dazu wurden neue Komplikationen für watchOS integriert, die einen direkten Zugriff auf anstehende Termine und Aufgaben erlauben. Nutzer können so Informationen aus Kalender und Erinnerungen direkt auf dem Zifferblatt anzeigen lassen, ohne das iPhone zur Hand nehmen zu müssen.

Parallel zur Watch-Unterstützung hat der Entwickler die Erinnerungsfunktionen ausgebaut. Aufgaben lassen sich jetzt mit einer zweiten Erinnerung versehen, was insbesondere bei zeitkritischen Terminen hilfreich ist. Die Synchronisation erfolgt weiterhin über Apples iCloud, sodass Änderungen auf iPhone, iPad, Mac und Apple Watch zeitnah übernommen werden.

Eingaben in Alltagssprache

Bereits mit Version 1.3.0 wurde die sogenannte Smart-Add-Funktion eingeführt. Termine können seitdem in natürlicher Sprache erfasst werden. Die App analysiert dabei einfache Texteingaben und ordnet Datum, Uhrzeit und Titel automatisch zu. Technisch greift Time hierfür auf systemeigene Analysefunktionen zurück, ohne zusätzliche Konten oder Server zu nutzen.

Zudem wurden verschiedene Anpassungen vorgenommen, um die Navigation im Alltag zu vereinfachen. In der Drei-Tage- und Wochenansicht springt die Darstellung nun automatisch zur aktuellen Uhrzeit. Wird in einem Widget ein bestimmtes Datum ausgewählt, öffnet die App direkt die passende Ansicht. Auch die Hervorhebung des aktuellen Tages wurde überarbeitet, um Termine schneller einordnen zu können.

Widgets, Suche und Anpassungsoptionen

Neben Sperrbildschirm-Widgets stehen Listenansichten sowie eine Zwei-Wochen-Übersicht zur Verfügung. Diese zeigen Termine und Erinnerungen komprimiert an, ohne die App öffnen zu müssen. Zusätzlich wurde eine Suchfunktion ergänzt, mit der sich bestehende Einträge gezielt auffinden lassen. Beim Anlegen neuer Termine schlägt die App passende Titel vor, die auf früheren Einträgen basieren.

Weitere Einstellungen betreffen die Darstellung selbst. Nutzer können Kalenderwochen einblenden, Wochenenden hervorheben oder eine Drei-Tage-Ansicht aktivieren. Auch sekundäre Kalender lassen sich anzeigen, ebenso wie Feiertagskalender aus den Systemeinstellungen. Sprachunterstützung und kleinere Detailanpassungen runden die jüngsten Aktualisierungen ab und führen das Konzept einer zentralen, reduzierten Zeitübersicht konsequent fort.

