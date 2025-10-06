iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 293 Artikel

Vier Anzeigearten verfügbar

Calendar Timeline: Kalenderübersicht auf der Apple Watch
Mit der bei Bonn entwickelten watchOS-Applikation „Calendar Timeline“ steht Nutzern der Apple Watch eine Anwendung zur Verfügung, die eine strukturierte Übersicht über Termine und Erinnerungen der nächsten sieben Tage bietet.

Neben heutigen und bereits vergangenen Erinnerungen werden alle relevanten Einträge in einer einzigen App zusammengeführt. Die Darstellung erfolgt auf Wunsch auch direkt auf dem Zifferblatt der Uhr, sofern dieses mit den Komplikationen der App kompatibel ist. Hier werden gute Augen vorausgesetzt, dann jedoch lässt sich der nächste Termin mit einem Blick erkennen.

Calendar Timeline 2

Die App unterstützt verschiedene Komplikationen für watchOS, darunter auch die großflächigen Darstellungen für die Zifferblätter Modular Duo, Infograph Modular und Infograph Kompakt. Hier werden sowohl die nächsten Ereignisse des Tages als auch der jeweils anstehende Termin direkt eingeblendet. Damit eignet sich die App insbesondere für Nutzer, die ohne iPhone-Zugriff schnell auf anstehende Termine blicken möchten.

Vier Anzeigearten mit individuellen Anpassungen

Die feste Zeitleiste zeigt standardisiert alle Termine zwischen 6 Uhr morgens und Mitternacht. Die dynamische Ansicht hingegen passt sich dem ersten und letzten Termin des Tages an und ergänzt jeweils eine Stunde als Puffer am Anfang und Ende. Eine dritte Variante setzt zusätzlich einen Marker für die aktuelle Uhrzeit. Wer eine mitlaufende Vorschau bevorzugt, kann sich alternativ eine fortlaufende Vier-Stunden-Ansicht anzeigen lassen, die sich im Tagesverlauf automatisch verschiebt.

Calendar Timeline 1

Optional lassen sich zusätzlich Textinhalte der Kalendereinträge direkt in der Zeitleiste anzeigen. Die Anzeige kann farblich individuell angepasst werden. Auch das Layout auf dem Zifferblatt ist flexibel: Anwender können zwischen einem großen grafischen Zeitstrahl oder einer kompakten Darstellung mit Datum und Text wählen.

Voraussetzung für die Nutzung der großen Zifferblatt-Komplikationen ist eine Apple Watch ab Series 4. Die App-Installation erfolgt ausschließlich über den App Store auf der Uhr selbst, hier wird zum Einmalpreis von 1,99 Euro angeboten.

06. Okt. 2025 um 06:51 Uhr von Nicolas


  • Toller Tip am Montag – gekauft, vielen Dank und allen einen guten Start in die Woche :)

  • Ja so kann kann in den Tag starten beste App seit langem mal wieder für die Watch. Auch direkt gekauft

  • Coole Sache. Die schrift dürfte für viele zu klein sein, aber für den Rest ist die App sehr nice.

  • Unterstützt die App auch, das in einer Ansicht meine Apple Kalender Termine (privat) und meine Outlook App (geschäftlich) angezeigt wird?

  • „Zifferblätter Modular Duo, Infograph Modular und Infograph Kompakt.“

    Schade, die sind auf einer SE 2 alle nicht vorhanden.

  • Schon seit langer Zeit im Einsatz und echt eine Empfehlung wert :)

  • Man möge Bedenken, dass die Apple Kalender App einen ähnlichen Modus auch hat

  • Bei mir zeigt er die Kalender nicht an und somit ist die Zeitleiste leer

