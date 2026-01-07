Soundcore Nebula X1 Pro: Mobiles Heimkino für 5.000 Euro

Nachdem das Gerät zunächst nur über die Finanzierungsplattform Kickstarter erhältlich war, bietet die Anker-Tochter Soundcore den High-End-Beamer Nebula X1 Pro jetzt auch regulär zum Kauf an. Preislich dürfte das Gerät allerdings die meisten Geldbeutel sprengen. Regulär wird der Nebula X1 Pro für 4.999 Euro angeboten.

Etwas attraktiver wird der Beamer angesichts der für begrenzte Zeit laufenden Einführungsaktion. Wenn man das Gerät direkt über die Soundcore-Webseite oder über Amazon bestellt, erhält man nicht nur 500 Euro Preisnachlass, sondern zudem noch die Powerstation Anker SOLIX C1000 im Wert von 600 Euro kostenlos dazu.

Der Hersteller positioniert den X1 Pro als mobile Heimkinolösung. Das Gerät kombiniert einen 4K-Laserprojektor mit hoher Lichtleistung und einem integrierten Mehrkanal-Audiosystem und zielt der Produktbeschreibung zufolge auf Nutzer, die Film- und Serieninhalte flexibel an wechselnden Orten wiedergeben möchten. Nicht zuletzt dürfte sich hier auch die anstehende Fußball-WM als attraktiver Einsatzzweck anbieten. Mit Blick auf die Kosten wird man den Beamer allerdings kaum ausschließlich hierfür anschaffen.

In wenigen Minuten einsatzbereit

Ganz wie wir es bereits von anderen Nebula-Beamern kennen, passt sich auch beim X1 die Bilddarstellung automatisch an die jeweilige Umgebung an. Neben Funktionen wie Autofokus, Trapezkorrektur, und automatischer Bildausrichtung werden dabei auch die Wandfarbe und das Umgebungslicht sowie eventuell im Projektionsbereich vorhandene Hindernisse berücksichtigt. Diese Funktionen sollen dazu beitragen, dass das Gerät innerhalb von wenigen Minuten einsatzbereit ist.

Der Nebula X1 Pro ist als transportables Gerät konzipiert. Rollen und ein ausziehbarer Griff sollen den Wechsel des Einsatzortes erleichtern. Neben dem Projektor selbst gehören auch drahtlose Lautsprecher zum Gesamtsystem.