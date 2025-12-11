Für iPhone, iPad und Mac
App-Tipp: „Time“ vereint Kalender und Erinnerungen in einer App
Mit Time hat der App-Entwickler Yeonwoo Lee eine neue Kalenderanwendung für iPhone, iPad und Mac zum kostenfreien Download bereitgestellt, die Termine und Erinnerungen in einer gemeinsamen Übersicht zusammenführt.
Time lässt sich auch auf dem Mac einsetzen
Die App nutzt die offiziellen Schnittstellen des Apple Kalenders und der von Apple bereitgestellten Erinnerungen-App, um vorhandene Einträge ohne zusätzliche Einrichtung zu übernehmen. Anwender sehen damit alle Aufgaben und Termine in einer einzigen, chronologisch sortierten Ansicht, was den Wechsel zwischen mehreren Anwendungen überflüssig macht.
Schlichte chronologische Darstellung
Time setzt auf eine klare zeitliche Struktur und bietet sowohl eine Monats- als auch eine Wochenansicht. Ausgewählte Tage werden als fortlaufende Zeitleiste dargestellt, die sofort erkennen lässt, wie Termine und Aufgaben zusammenhängen.
Änderungen lassen sich direkt per Drag-and-Drop umsetzen, zudem können vorhandene Termine und Aufgaben auch klassisch editiert werden, was besonders bei wechselnden Tagesplänen hilfreich ist
Für längere Zeiträume stehen wie gesagt Wochen- und Monatsansichten zur Verfügung. Die Wochenensicht zeigt alle Tagesverläufe dabei nebeneinander ebenfalls in zeitlicher Abfolge an. Widgets und Live Activities erlauben einen schnellen Blick auf bevorstehende Ereignisse, sowohl auf dem Home- als auch auf dem Sperrbildschirm.
Lokale Verarbeitung
Die App synchronisiert Daten in Echtzeit über Apples iCloud. Dadurch stehen Einträge auf iPhone, iPad und Mac unmittelbar bereit. Der Entwickler gibt an, dass keine personenbezogenen Informationen erfasst werden und die Verwaltung ausschließlich über die Systeme von Apple erfolgt.
Das Design bleibt übersichtlich, um die Konzentration auf den eigenen Tagesablauf zu erleichtern. Time ist kostenlos nutzbar, ist frei von Werbung und In App Käufen und benötigt nur wenige Megabyte Speicherplatz.
Entwickler: Yeonwoo Lee
Nur für iOS 26
ebenso macOS … warum nur kann man das nicht im Artikel erwähnen?
Für mich kommt noch immer nichts über miCal…
Vielen Dank für den Tipp. Soetwas suche ich schon lange. :)
Die Kalender-App von Apple zeigt inzwischen auch Erinnerungen an, die an Termine geknüpft sind.
Worin besteht der Mehrwert dieser App?
Für Arbeitszeiten finde ich Supershift einfach klasse.
Gibt es auch etwas zum Arbeitstagebuch schreiben
Wo ist der Mehrwert zum Apple Kalender?
Calendar 366 auch…
nachdem ich heute gerade die Nachricht bekommen habe, dass Informant die jährlichen Abo-Gebühren von 19€ auf 33€ erhöht und ich mich daher nach über 10 Jahren von der App verabschieden will, kommt diese Meldung hier genau richtig! Werde ich mal ausprobieren
Hier paar Tips von mir dazu:
https://itunes.apple.com/app/id1321260278
(siehe dazu auch meine Rezension vom 20.07.2025)
https://apps.apple.com/de/app/id1621397141
https://apps.apple.com/at/app/calendar-366-termine-to-dos/id1265892516
Nutzt du alle drei? Welchen kannst du weswegen empfehlen?
Geht bei Informant auch (seit Jahren), heißt dort aber Aufgaben.
Danke, sieht sehr gut aus! Werde ich gleich mal ausprobieren.