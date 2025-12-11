App-Tipp: „Time“ vereint Kalender und Erinnerungen in einer App

Mit Time hat der App-Entwickler Yeonwoo Lee eine neue Kalenderanwendung für iPhone, iPad und Mac zum kostenfreien Download bereitgestellt, die Termine und Erinnerungen in einer gemeinsamen Übersicht zusammenführt.

Time lässt sich auch auf dem Mac einsetzen

Die App nutzt die offiziellen Schnittstellen des Apple Kalenders und der von Apple bereitgestellten Erinnerungen-App, um vorhandene Einträge ohne zusätzliche Einrichtung zu übernehmen. Anwender sehen damit alle Aufgaben und Termine in einer einzigen, chronologisch sortierten Ansicht, was den Wechsel zwischen mehreren Anwendungen überflüssig macht.

Schlichte chronologische Darstellung

Time setzt auf eine klare zeitliche Struktur und bietet sowohl eine Monats- als auch eine Wochenansicht. Ausgewählte Tage werden als fortlaufende Zeitleiste dargestellt, die sofort erkennen lässt, wie Termine und Aufgaben zusammenhängen.

Änderungen lassen sich direkt per Drag-and-Drop umsetzen, zudem können vorhandene Termine und Aufgaben auch klassisch editiert werden, was besonders bei wechselnden Tagesplänen hilfreich ist

Für längere Zeiträume stehen wie gesagt Wochen- und Monatsansichten zur Verfügung. Die Wochenensicht zeigt alle Tagesverläufe dabei nebeneinander ebenfalls in zeitlicher Abfolge an. Widgets und Live Activities erlauben einen schnellen Blick auf bevorstehende Ereignisse, sowohl auf dem Home- als auch auf dem Sperrbildschirm.

Lokale Verarbeitung

Die App synchronisiert Daten in Echtzeit über Apples iCloud. Dadurch stehen Einträge auf iPhone, iPad und Mac unmittelbar bereit. Der Entwickler gibt an, dass keine personenbezogenen Informationen erfasst werden und die Verwaltung ausschließlich über die Systeme von Apple erfolgt.

Das Design bleibt übersichtlich, um die Konzentration auf den eigenen Tagesablauf zu erleichtern. Time ist kostenlos nutzbar, ist frei von Werbung und In App Käufen und benötigt nur wenige Megabyte Speicherplatz.